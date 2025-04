Dobro poznato ime vraća se na Maksimir! Je li on mogući novi sportski direktor Dinama?

Bivši trener Plavih, Branko Ivanković, jedan je od mogućih kandidata za funkciju sportskog direktora u Dinamu . Prema neslužbenim informacijama, saznajemo kako bi nekadašnji trener Dinama mogao preuzeti vruću stolicu u Maksimiru, koja je upražnjena još od odlaska Marka Marića.

Branko Ivanković dobro je poznato ime među Dinamovim navijačima. Tri puta je sjedao na klupu Dinama, najslavnija epizoda trajala je od 2006 do 2008 kada je s Dinamom osvojio HNL i napravio rekordni niz od 28 uzastopnih pobjeda. Ipak u Dinamu nije do kraja odradio sezonu 2007/2008. Podnio je ostavku zbog trećeg mjesta u dvoranskom HNL-u i svađom sa Zdravkom Mamićem,ali se opet vraća nakratko u svibnju 2008. umjesto Zvonimira Solde kako bi 'ugasio vatru'. Njegov treći mandat na klupi DInama kratko je i neslavno završio kad je Ivanković vodio Plave samo mjesec dana, od rujna do listopada 2013.

Ivanković bio je dugogodišnji veznjak Varteksa u kojem je i započeo prve trenerske korake. Nakon Segestice i Rijeke bio je pomoćni trener u stožeru Ćire Blaževića te tako s Vatrenima osvojio svjetsku broncu 98'. Nakon toga bio je izbornik Irana, prije nego je sjeo na klupu DInama. Hrvatski trener ima velikog iskustva u azijskome nogometu. Nakon DInama vodio je kineski Shandong Luneng Taishan, saudijski Al Ettifaq, emiratske Al Wahde, a najveće uspjehe nanizao je u iranskom Persepolisu. Nakon kratke epizode u Al-Ahli odlučio se u izborničke vode gdje je dugo vodio Oman, a zatim preuzeo klupu Kine.

Dosada nije imao iskustva kao sportski direktor, ali radi se o čovjeku velikog nogometnog znanja. Sada bi poziciju izbornika Kine mogao zamijeniti funkcijom sportskog direktora giganta iz Maksimira i pokušati ugasiti vatru u vrlo turbulentnoj sezoni Plavih. Uskoro opširnije...

