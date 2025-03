Dinamo opet pokisnuo, nema šampionski gard i krajnje je vrijeme da se uozbilji!

Dinamo je opet pokisnuo, a da nije ni padala kiša. Ovog puta, Plavi su u Varaždinu imali loši trenutak u utrci za naslov prvaka. Spotaknuli su se po tko zna koji put ove sezone. Umjesto da se približe Hajduku na tri boda zaostatka, a Rijeci na dva, opet su zapeli i ostali poprilično iza svoja dva konkurenta. Znalo se da Dinamo neće lako do trijumfa u Varaždinu jer su Varaždinci žilav takmac, ali ipak se očekivalo da će Dinamo od prve minute krenuti po pogodak, da će dominirati, nastaviti tamo gdje je stao prije reprezentativne stanke, da će pokazati gard u momentumu u kojem su to trebali jer do kraja sezone je manje od 10 kola. Znači, na jednoznamenkastom smo broju. Sezona lagano curi poput pješćanog sata...

Nakon što je Hajduk pobijedio Šibenik, ništa osim pobjede Dinamu nije dolazilo u obzir. Istaknuo je i Fabio Cannavaro nekoliko puta da se u pauzi dobro radilo, da momčad izgleda bolje, da je upozorio igrače na slaba izdanja u gostima i da se takve partije ne bi smjele ponoviti.Rekla - kazala, kako se ono kaže. Ostalo je samo na riječima, ne i djelima...

Mogli su Cannavaro i ekipa ostati i bez ovog jednog boda da u igru nije ušao Bruno Petković koji je izborio i realizirao jedanaesterac, međutim sve navijače Dinama boli jedna druga stvar. Osim što igrači Dinama očito više ne znaju šutnuti na gol niti stvoriti konkretnu šansu, to prvo poluvrijeme je bilo katastrofa. Dinamo je odigrao ne na pola gasa nego kao da im se uopće ne igra. Bez energije, konkretnih situacija, tako jednostavno ne reagira momčad koja pretendira za obranu naslova prvaka. Dinamo nema šampionski gard i to je ono što zabrinjava čitav plavi puk. Porazno je i to za Dinamo da ni treći trener u sezoni ne može stablizirati igru Dinama i dovesti momčad u rezultatski red, nikako Plavi na "zelenu granu" po tom pitanju.

Da nije bilo one, očito slučajne grede, Dinamo bi bez konkretnog pokušaja protiv Varaždina otišao u svlačionicu. Da, bila je ovo utakmica o kojoj će se još dugo pričati, posebno ako Dinamo na kraju ne bude prvak. Imali su zagrebački plavi baš sve u svojim rukama, ali opet su dukate bacili u blato. Kao da ne žele biti prvaci. Sad su na -5, odnosno na -4 u odnosu na konkurente. Do kraja je 9 kola, 27 bodova u igri i ako se uzme u obzir da i Dinamovi konkurenti kiksaju i ne briljiraju, nije još gotovo.

Međutim, krajnji trenutak je da se Dinamo uozbilji i počne igrati. U sljedećem kolu Dinamo gostuje kod uvijek neugodne Istre 1961 na Aldo Drosini. Ukoliko i u Puli Dinamo ne stigne do trijumfa, titula će Plavima biti jako daleko, a stolica Fabija Cannavara počet će se tresti otkaznom jačinom. Posljednji vlakovi na peronu prolaze, a Dinamo ne smije gledati nego uskočiti u jedan od posljednjih vlakova koji vodi prema obrani naslova prvaka.

U protivnom, bit će kasno!

