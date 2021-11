Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju je u odlučujućoj utakmici za prvo mjesto u skupini H pred više od 30.000 gledatelja u Splitu svladala Rusiju s 1-0 (0-0) i izborila Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Kataru.

Pogodak vrijedan odlaska u Katar bio je autogol ruskog stopera Fjodora Kudrjašova u 81. minuti.

Po uvjetima koji su bili na rubu regularnosti, poljudski travnjak čitavim tijekom susreta natapala je jaka kiša zbog koje je lopta zastajala u lokvama vode koje su se stvorile, Hrvatska je dominirala i posjedom i prilikama, no ono što nisu uspjeli napraviti naši napadači, a to je svladati odličnog ruskog vratara Safonova, "uspio" je Kudrjašov nespretnom reakcijom pred sam kraj susreta.

Legendarni hrvatski nogometaš i bivši igrač ruskog Lokmotiva, a sada član stožera izbornika Zlatka Dalića, Vedran Ćorluka, u ponedjeljak je za ruski Sport-express prokomentirao pobjedu Vatrenih.

"Odigrali smo dobru utakmicu. Kvalitetno smo pritiskali, savršeno smo napadali i nismo Rusiji dozvolili da nas iznenadi. Očekivali smo da ćemo kontrolirati utakmicu. Naravno, nismo očekivali ovakvo vrijeme, ali smo uspjeli zabiti i sretni smo što idemo na Svjetsko prvenstvo", Rekao je Ćorluka na početku i nastavio:

"Svidjelo vam se to ili ne: kada se usporede dvije momčadi, vidjet ćete da imamo bolju ekipu. Ovo nije manjak poštovanja prema vašoj reprezentaciji, to je samo činjenica. Nadam se da će Rusije izboriti SP kroz kvalifikacije, navijat ću za vas."

Ćorluka je potom istaknuo da vjeruje da se Rusija može plasirati na svjetsku smotru.

"Naravno da možete, Igrali ste puno teških utakmica u kvalifikacijama i pobijedili. Da pojednostavim i kažem kako to govorimo u Hrvatskoj: 'Rusiji nedostaju jaja u ključnim utakmicama. Morate ih imati", izjavio je Ćorluka.

Odlazak iz Moskve

U nastavku intervjua Ćorluka je progovorio o odlasku iz Lokomotiva. Rekao je zašto nije produžio ugovor s tim klubom i zašto je napustio poziciju pomoćnog trenera samo 13 dana nakon što ju je preuzeo.

"Samo je jedna istina, Lokomotiv mi nije ponudio novi ugovor i odlučio sam prekinuti karijeru jer je Lokomotiv bio jedini klub za koji sam htio igrati. No, to ne mijenja moju ljubav prema klubu. Očekivao sam da ću produžiti, ali to se nije dogodilo i sve je dobro. Zašto sam odstupio s pozicije pomoćnog trenera? Mislim da je klub sve objasnio, morao sam se vratiti u Hrvatsku zbog situacije u obitelji. Možda sam malo požurio s odlukom, no morao sam ostati u Hrvatskoj", zaključio je.