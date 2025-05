Talijani Vatrenom pišu hvalospjeve: 'Bit će kamen temeljac na kojem će se graditi budućnost'

Nikola Vlašić konačno se stabilizirao i pronašao pravi nogometni pravac nakon godina koje su nalikovale vožnji bez karte – od velikih očekivanja kao 'klinac' u Hajduku preko neslavne epizode u Engleskoj, pa uspona u Rusiji, sve do razočaranja u Londonu. No, čini se da je Torino postao njegov pravi dom, mjesto gdje je spojio iskustvo, karakter i taktiku u zrelu nogometnu verziju samog sebe.

Već treću sezonu zaredom nosi dres Torina, a kroz taj period prošao je ono što Talijani zovu "taktičko brušenje" – naučio se prilagodbi i odgovornosti na terenu, pa se izgradio u kvalitetnog koji može ispunjavati više uloga u sustavu momčadi. Sezona mu nije počela bajno, vukao je ozljedu mišića još od ljeta, ali nije paničario – vratio se u kadar krajem rujna i od tada uz povremene manje stanke bio redovit i koristan član udarne postave.

U dvoboju protiv Venezije ponovno je bio odlučujući — pogodio je s bijele točke i tako svojoj momčadi osigurao vrijedan remi. Taj mu je pogodak bio jubilarni peti ove sezone čime je izjednačio svoj dosadašnji najbolji učinak u talijanskoj ligi, no sada je do te brojke došao uz manji broj odigranih utakmica. Dodajmo i četiri asistencije na njegov konto, pa postaje jasno zašto se sve češće govori da Vlašić igra svoju najzreliju sezonu u Serie A. Do kraja su preostala još tri kola — sasvim dovoljno da dodatno poboljša brojke koje su ionako već solidne.

Nisu to statistike koje će šokirati nogometni svijet, ali talijanski mediji ne gledaju samo brojke. Cijene ono što se često zanemaruje – kontinuitet, odgovornost, taktiku i radnu etiku. Upravo zato je Gazzetta dello Sport, jedan od najuglednijih sportskih listova, posvetila tekst Splićaninu uz naslov: "Vlašić sve odlučniji: Torinski mađioničar je temelj za izgradnju budućnosti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U članku se navodi: "Ove sezone vidjeli smo najodlučnijeg Nikolu Vlašića ikada viđenog u karijeri. Bio je nezamjenjiv i temeljni dio mozaika koji je gradio trener Torina. Ovaj Vlašić, tako centralan, takav tehnički vođa (i ne samo to), bit će kamen temeljac na kojem će se graditi budućnost Torina".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlašićeve predstave nisu promakle ni Zlatku Daliću koji mu je pružao povjerenje i u danima kada nije bio u najboljoj formi – pozivao ga je na okupljanja i kada bi drugi dvojili. Vlašić sam ne skriva da osjeća odgovornost i ambiciju. Nakon utakmice s Venezijom priznao je:

"Uvijek želim više, a imao sam i prilike zabiti više golova i asistencija. Idemo korak po korak, a u međuvremenu, najvažnije će mi biti da sljedeće sezone dobro prođem ljetne pripreme. U Torinu se osjećam važno, ali moram više pomagati momčadi".

Uz takav stav i pristup, nije teško povjerovati da će mu sljedeća sezona biti najbolja dosad. Vlašić je, čini se, konačno na terenu i u glavi tamo gdje je oduvijek trebao biti – u ulozi važnog igrača, nositelja igre i lidera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa