Rakitić razočarao i navijače i igrače: Utakmica protiv Dinama bila mu je dosad najgora

Na prepunom Poljudu, u srazu koji se s razlogom naziva hrvatskim klupskim klasikom, Dinamo je zasluženo odnio puni plijen. Zagrepčani su slavili rezultatom 3-1, ostavivši domaće navijače bez razloga za veselje. Strijelci za Plave bili su Ronael Pierre-Gabriel u 51. minuti, Sandro Kulenović trinaest minuta kasnije te Petar Sučić duboko u sudačkoj nadoknadi. Hajduk je do privremenog izjednačenja stigao zahvaljujući pogotku Marka Livaje u 56. minuti, no to je bilo sve od domaće momčadi.

Ovaj poraz dodatno je pogoršao već ionako lošu atmosferu među simpatizerima Bijelih. Gennaro Gattuso, trener koji je na klupu Hajduka sjeo s velikim očekivanjima, nikako ne uspijeva pronaći dobitnu formulu. U zadnjih pet kola njegova momčad uspjela je izvući samo dva boda i to protiv protivnika koji su na papiru slabiji. Premda matematički još uvijek postoji šansa za naslov, realnost je daleko manje blistava. Tri kola su do kraja sezone, ali Hajduk više ne drži konce u svojim rukama – čak ni eventualna pobjeda protiv Rijeke u presudnoj utakmici ne jamči ništa.

Pritisak raste, a metom najvećeg broja kritika ovog se puta našao Ivan Rakitić. Bivši hrvatski reprezentativac i zvjezdano pojačanje koje je prošlog ljeta u Splitu dočekano kao spasitelj još uvijek traži pravu formu. Njegova izvedba protiv Dinama bila je, blago rečeno, ispod razine očekivanja. Suočio se s lavinom negativnih komentara, a brojke potvrđuju da je imao vrlo slab dan. Ocijenjen je sa svega 5,8 na portalu Sofascore – isto kao i vratar Ivan Lučić koji je kardinalnom pogreškom omogućio jedan od pogodaka. Ipak, najlošiji učinak pripisan je Nazariju Rusinu čija je ocjena pala na 5,7.

Statistika dodatno oslikava Rakitićevu neefikasnost. Loptu je izgubio čak 22 puta – više nego ijedan drugi igrač na terenu. Promašio je jedanaest dodavanja, a od pet ubačaja iz igre samo jedan je stigao do suigrača. Najporazniji podatak odnosi se na duele: u 14 pokušaja da zadrži ili osvoji posjed, uspješan je bio tek dvaput, što čini mizernih 14 posto učinkovitosti.

Unatoč svemu, Gattuso ga nije povukao s terena iako je bilo jasno da igra ispod svakog standarda. Prije njega je iz igre izašao Filip Krovinović koji je, prema svemu viđenom bio kudikamo stabilniji. Loptu je izgubio samo triput, jednako kao što je imao netočnih dodavanja. U pet fizičkih duela, tri puta je bio uspješan, što čini 60 posto uspješnosti – drastična razlika u odnosu na iskusnijeg suigrača. Obojica su zaradili žute kartone, tako da ni rizik od isključenja ne može opravdati Gattusovu odluku.

Hajduk je trenutno u fazi gdje se puno toga mora preispitati, a vremena je sve manje. Navijači su sve nestrpljiviji, a brojni igrači – uključujući i Rakitića – pod povećalom su javnosti. Pred momčadi s Poljuda je težak zadatak ako žele sezoni dati kakav-takav smisleni završetak.

