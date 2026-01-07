Varaždin ne staje! Stigao igrač s 11 nastupa za reprezentaciju

Hrvatski nogometni prvoligaš Varaždin objavio je kako je angažirao 31-godišnjeg slovenskog lijevog beka Gregora Sikošeka.

Sikošek je jesenski dio ove sezone proveo u Gorici gdje je bio na posudbi iz Maribora te je upisao 16 nastupa u HNL-u.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tijekom karijere Sikošek je upisao i 11 nastupa za slovensku reprezentaciju, a nosio je dres Krškog, Kopera i Domžala u domovini te Brondbyja i Silkeborga u Danskoj.

"Sretan sam što sam stigao u Varaždin. Klub sam pratio i ranije, poznajem ligu i znam da se radi o ambicioznoj sredini. Veselim se novom izazovu i želim svojim igrama pomoći momčadi da ostvari što bolji plasman", rekao je Sikošek prilikom potpisa ugovora.

POGLEDAJTE VIDEO: Dominik Livaković je stalna tema na Maksimiru: Vraća li se konačno?