VELIKO POJAČANJE /

Varaždin ne staje! Stigao igrač s 11 nastupa za reprezentaciju

Varaždin ne staje! Stigao igrač s 11 nastupa za reprezentaciju
Foto: Igor Soban/pixsell

Nosio je dres Krškog, Kopera i Domžala u domovini te Brondbyja i Silkeborga u Danskoj

7.1.2026.
11:14
Hina
Igor Soban/pixsell
Hrvatski nogometni prvoligaš Varaždin objavio je kako je angažirao 31-godišnjeg slovenskog lijevog beka Gregora Sikošeka.  

Sikošek je jesenski dio ove sezone proveo u Gorici gdje je bio na posudbi iz Maribora te je upisao 16 nastupa u HNL-u.

Tijekom karijere Sikošek je upisao i 11 nastupa za slovensku reprezentaciju, a nosio je dres Krškog, Kopera i Domžala u domovini te Brondbyja i Silkeborga u Danskoj.

"Sretan sam što sam stigao u Varaždin. Klub sam pratio i ranije, poznajem ligu i znam da se radi o ambicioznoj sredini. Veselim se novom izazovu i želim svojim igrama pomoći momčadi da ostvari što bolji plasman", rekao je Sikošek prilikom potpisa ugovora.

