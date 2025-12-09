FREEMAIL
NOVA KONTROVERZA /

VAR u Ligi prvaka poništio gol 17-godišnjeg Karla zbog milimetarskog zaleđa, evo što se dogodilo

VAR u Ligi prvaka poništio gol 17-godišnjeg Karla zbog milimetarskog zaleđa, evo što se dogodilo
Foto: Bernd Feil/m.i.s./imago Sportfotodienst/profimedia

Kontroverzna situacija na utakmici Bayerna u Ligi prvaka

9.12.2025.
19:41
M.G.
Bernd Feil/m.i.s./imago Sportfotodienst/profimedia
Bayern na svom terenu, u Munchenu, u utorak igra utakmicu 6. kola Lige prvaka protiv Sportinga, a na samom početku tog susreta dogodila se kontroverzna situacija.

Naime, Bayern je u šestoj minuti zatresao mrežu portugalske momčadi, poentirao je 17-godišnji Lennart Karl sjajnim udarcem sa 16 metara, no radost Bavaraca kratko je trajala jer je pogodak poništen zbog zaleđa.

VAR je intervenirao zbog toga jer je pomoćni sudac signalizirao zaleđe jer se Serge Gnabry prije asistencije Karlu nalazio najbliže golu Sportinga.

Na ekranu se ubrzo pokazala grafika na kojoj se vidjelo da je Gnabry bio u stvarno miklimetarskom zaleđu pa se postavlja pitanje "ubijaju" li ovakve odluke nogomet.

Poništeni gol možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Tuchel o skupini s Vatrenima: 'Čeka nas teško otvaranje protiv Hrvatske'

 

VarZaleđeLiga PrvakaBayern Munchen
