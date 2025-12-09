VAR u Ligi prvaka poništio gol 17-godišnjeg Karla zbog milimetarskog zaleđa, evo što se dogodilo

Bayern na svom terenu, u Munchenu, u utorak igra utakmicu 6. kola Lige prvaka protiv Sportinga, a na samom početku tog susreta dogodila se kontroverzna situacija.

Naime, Bayern je u šestoj minuti zatresao mrežu portugalske momčadi, poentirao je 17-godišnji Lennart Karl sjajnim udarcem sa 16 metara, no radost Bavaraca kratko je trajala jer je pogodak poništen zbog zaleđa.

VAR je intervenirao zbog toga jer je pomoćni sudac signalizirao zaleđe jer se Serge Gnabry prije asistencije Karlu nalazio najbliže golu Sportinga.

LENNART KARL'S GOAL HAS BEEN DISALLOWED DUE TO OFFSIDE! pic.twitter.com/aYPpo11EVp — ballontheline (@ballontheline) December 9, 2025

Na ekranu se ubrzo pokazala grafika na kojoj se vidjelo da je Gnabry bio u stvarno miklimetarskom zaleđu pa se postavlja pitanje "ubijaju" li ovakve odluke nogomet.

