Olympiakos u Kazahstanu stigao do prve pobjede u Ligi prvaka

Foto: Stanislav Filippov/afp/profimedia

Olympiakos je s pet bodova privremeno skočio na 26. mjesto, dok je Kairat s jednom bodom na predzadnjoj, 35. poziciji

9.12.2025.
18:58
Hina
Stanislav Filippov/afp/profimedia
Nogometaši grčkog Olympiakosa ostvarili su prvu pobjedu u ovoj sezoni Lige prvaka svladavši kazahstanski Kairat s minimalnih 1-0 u prvoj utakmici 6. kola elitnog europskog klupskog natjecanja. 

Pobjednički pogodak postigao je Gelson Martins u 73. minuti.

Momčad iz Pireja je u završnici dvoboja mogla doći i do uvjerljivije pobjede, ali ih je u tome spriječio domaći vratar Temirlan Anarbekov i nepreciznost Olympiakosovih igrača.

Sve o Ligi prvaka čitajte na Net.hr-u

Anarbekov je nakon primljenog pogotka još triput spašavao svoju momčad od uvjerljivijeg poraza, a ukupno je imao sedam obrana.

Olympiakos je s pet bodova privremeno skočio na 26. mjesto, dok je Kairat s jednom bodom na predzadnjoj, 35. poziciji.

Standings provided by Sofascore

