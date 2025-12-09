Olympiakos u Kazahstanu stigao do prve pobjede u Ligi prvaka
Olympiakos je s pet bodova privremeno skočio na 26. mjesto, dok je Kairat s jednom bodom na predzadnjoj, 35. poziciji
Nogometaši grčkog Olympiakosa ostvarili su prvu pobjedu u ovoj sezoni Lige prvaka svladavši kazahstanski Kairat s minimalnih 1-0 u prvoj utakmici 6. kola elitnog europskog klupskog natjecanja.
Pobjednički pogodak postigao je Gelson Martins u 73. minuti.
Momčad iz Pireja je u završnici dvoboja mogla doći i do uvjerljivije pobjede, ali ih je u tome spriječio domaći vratar Temirlan Anarbekov i nepreciznost Olympiakosovih igrača.
Anarbekov je nakon primljenog pogotka još triput spašavao svoju momčad od uvjerljivijeg poraza, a ukupno je imao sedam obrana.
