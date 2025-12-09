Umro legendarni nogometaš Celtica, bio je neumoljivi borac kojega su obožavali

Umro je John Kelly 'Dixie' Deans (78), legendarni napadač Celtica i ikona škotskog nogometa. Bio je neumoljiv strijelac poznat po vrlo strastvenom načinu igre.

Zlatno doba u Celticu

Deans je stigao u Celtic u listopadu 1971. iz Motherwella za tadašnjih 17.500 funti. Pod vodstvom legendarnog Jocka Steina, unatoč tome što je po dolasku služio suspenziju, brzo je postao ljubimac navijača i formirao ubojiti napadački tandem s Kennyjem Dalglishom.

U pet sezona na Parkheadu postigao je nevjerojatna 124 gola u 184 nastupa. Njegova era poklopila se s razdobljem dominacije kluba, tijekom kojeg je osvojio tri uzastopna naslova prvaka Škotske, dva Škotska kupa i jedan Liga kup.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rekordi za povijest

Deans se upisao u povijest škotskog nogometa kao jedini igrač koji je postigao hat-trick u finalu Škotskog kupa (1972.) i finalu Liga kupa (1974.). Oba puta žrtva je bio Hibernian, što mu je priskrbilo nadimak "Malj za Hibse" (Hammer of the Hibs). U studenom 1973. postavio je i poslijeratni klupski rekord postigavši šest golova u pobjedi 7:0 protiv Partick Thistlea.

Ipak, pamti se i njegov promašeni jedanaesterac u polufinalu Kupa prvaka 1972. protiv Inter Milana, trenutak koji je teško prebolio, ali za koji su mu navijači oprostili nakon što se iskupio serijom golova u domaćim natjecanjima.

Everyone at Celtic Football Club is deeply saddened at the news that Celtic legend and goalscoring hero, Dixie Deans has sadly passed away at the age of 79. — Celtic Football Club (@CelticFC) December 9, 2025

Karijera izvan Parkheada i reprezentacija

Prije dolaska u Celtic, Deans je šest sezona nosio dres Motherwella, gdje je postigao 91 gol i osvojio naslov prvaka druge lige 1969. godine. Nakon odlaska iz Škotske, igrao je za engleski Luton Town, a karijeru je s velikim uspjehom nastavio u Australiji s Adelaide Cityjem, gdje je također postao heroj navijača, osvojivši Australski kup 1979. godine.

Za reprezentaciju Škotske upisao je samo dva nastupa 1974. godine, a ostaje žal što nije bio dio momčadi za Svjetsko prvenstvo iste godine, unatoč sjajnoj golgeterskoj formi.

Neumoljivi borac i voljeni lik

Deans je bio poznat kao robustan i hrabar napadač nevjerojatne snage i energije. Iako nije bio visok, bio je sjajan u igri glavom, a posjedovao je razoran udarac i iznenađujuću brzinu. Njegov pristup "svim srcem" donio mu je status idola među navijačima.

Nakon karijere vodio je pub i bavio se nekretninama, a do kasno u život ostao je povezan s Celticom kao domaćin na dan utakmice. Iz tog razdoblja potječe i poznata anegdota o susretu s Bobom Marleyjem u Australiji, koji mu je priznao da je veliki navijač Celtica i da mu zavidi što je igrao na Celtic Parku.

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla njegove bivše klubove. "Svi u nogometnom klubu Celtic duboko su ožalošćeni viješću da je legenda Celtica i golgeterski heroj Dixie Deans preminuo", stoji u priopćenju kluba. Predsjednik Peter Lawwell dodao je: "Dixie je bio veliki 'Celt' i jedan od najboljih strijelaca koji su ikada igrali za klub. Njegov stvarni doprinos uspjesima 70-ih, a posebno nezaboravni hat-trickovi protiv Hibsa, zauvijek će se pamtiti."

POGLEDAJTE VIDEO: Sulić otkrio nepoznate detalje o odnosu s Červarom