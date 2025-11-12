30 huligana upalo u prostorije kluba i razbijalo, sve dok su djeca trenirala
Nogometni klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio večeras tijekom treninga naših najmlađih kategorija
Nogometni klub iz susjedstva, Zemun, objavio je kako su u utorak navečer vandali upali u prostorije Gradskog stadiona i napravili veliku štetu u svlačionicama i klupskim prostorijama.
Da stvar bude gora, to se dogodilo dok su djeca od 9 do 11 godina starosti trenirala na stadionu.
"Nogometni klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio večeras tijekom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014.-2016., kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je skupina od 30 huligana provalila u naš sportski centar i vandalizirala svlačionice i klupske prostorije.
Ovaj kukavički čin, počinjen u vrijeme kada su se na terenu nalazila djeca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportaši, predstavlja sramotu za sport i društvo u cjelini.
Posebno nas pogađa činjenica da se sve ovo dogodilo na Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu, dan kada slavimo mir, hrabrost i zajedništvo, te čvrsto vjerujemo da bi se preci počinitelja sramili takvog poteza svojih nasljednika.“
"FK Zemun i roditelji djece pozivaju nadležne organe da hitno poduzmu sve mjere kako bi se pronašli i sankcionirali počinitelji i nasilnici. Naš klub će nastaviti njegovati sportski duh, fer-plej i sigurnost sve djece i sportaša koji treniraju u našem kompleksu.
Osuđujemo sve oblike nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvijek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja“, navedeno je na Instagram stranici FK Zemuna.
