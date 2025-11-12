FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNO /

30 huligana upalo u prostorije kluba i razbijalo, sve dok su djeca trenirala

30 huligana upalo u prostorije kluba i razbijalo, sve dok su djeca trenirala
×
Foto: Pvj/pixsell

Nogometni klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio večeras tijekom treninga naših najmlađih kategorija

12.11.2025.
8:27
Sportski.net
Pvj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometni klub iz susjedstva, Zemun, objavio je kako su u utorak navečer vandali upali u prostorije Gradskog stadiona i napravili veliku štetu u svlačionicama i klupskim prostorijama. 

Da stvar bude gora, to se dogodilo dok su djeca od 9 do 11 godina starosti trenirala na stadionu. 

"Nogometni klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio večeras tijekom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014.-2016., kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je skupina od 30 huligana provalila u naš sportski centar i vandalizirala svlačionice i klupske prostorije.

Ovaj kukavički čin, počinjen u vrijeme kada su se na terenu nalazila djeca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportaši, predstavlja sramotu za sport i društvo u cjelini.

Posebno nas pogađa činjenica da se sve ovo dogodilo na Dan pobjede u Prvom svjetskom ratu, dan kada slavimo mir, hrabrost i zajedništvo, te čvrsto vjerujemo da bi se preci počinitelja sramili takvog poteza svojih nasljednika.“

"FK Zemun i roditelji djece pozivaju nadležne organe da hitno poduzmu sve mjere kako bi se pronašli i sankcionirali počinitelji i nasilnici. Naš klub će nastaviti njegovati sportski duh, fer-plej i sigurnost sve djece i sportaša koji treniraju u našem kompleksu.

Osuđujemo sve oblike nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvijek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja“, navedeno je na Instagram stranici FK Zemuna.

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić polagano počeo otkrivati karte za petak

HuliganiVandalizamZemun
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNO /
30 huligana upalo u prostorije kluba i razbijalo, sve dok su djeca trenirala