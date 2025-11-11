FREEMAIL
'JEL' TI TO MENE?' /

Lampard je završio karijeru kad mu je reprezentativac Engleske rekao da ne zna tko je Tony Adams

Lampard je završio karijeru kad mu je reprezentativac Engleske rekao da ne zna tko je Tony Adams
Foto: Dennis Goodwin/prosports/shutterstock Editorial/profimedia

'Pitao me za koga je igrao'

11.11.2025.
23:48
Sportski.net
Dennis Goodwin/prosports/shutterstock Editorial/profimedia
Frank Lampard, legenda Chelseaja i engleske reprezentacije, kaže da se oprostio od nogometa nakon razgovora s igračem Manchester Uniteda i engleskim reprezentativcem, Lukeom Shawom

"Razgovarao sam s Lukeom Shawom i spomenuo sam mu Tonyja Adamsa. Činilo se da nije znao o kome govorim. Pitam sam ga "jel' ti to mene za**bavaš?". Pitao me za koga je igrao i tada sam znao da je vrijeme da se umirovim", rekao je Lampard u razgovoru za Independent. 

Možda se Shaw samo zafrkavao s Lampardom glumeći kako ne zna za apsolutnu legendu, jer u suprotnom slučaju sve zvuči pomalo nevjerojatno. 

Tony Adams je, naravno, jedna od najvećih legendi u povijesti Arsenala, ali i kompletnog engleskog nogometa. Odigrao je 504 utakmice za Topnike kojima je bio kapetan i 66 za Gordi Albion gdje je također bio kapetan. Jedan od onih likova koji su bili utjelovljenje engleskog nogometa. 

Frank LampardLuke ShawTony Adams
