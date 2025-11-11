Lampard je završio karijeru kad mu je reprezentativac Engleske rekao da ne zna tko je Tony Adams

Frank Lampard, legenda Chelseaja i engleske reprezentacije, kaže da se oprostio od nogometa nakon razgovora s igračem Manchester Uniteda i engleskim reprezentativcem, Lukeom Shawom.

"Razgovarao sam s Lukeom Shawom i spomenuo sam mu Tonyja Adamsa. Činilo se da nije znao o kome govorim. Pitam sam ga "jel' ti to mene za**bavaš?". Pitao me za koga je igrao i tada sam znao da je vrijeme da se umirovim", rekao je Lampard u razgovoru za Independent.

Možda se Shaw samo zafrkavao s Lampardom glumeći kako ne zna za apsolutnu legendu, jer u suprotnom slučaju sve zvuči pomalo nevjerojatno.

Tony Adams je, naravno, jedna od najvećih legendi u povijesti Arsenala, ali i kompletnog engleskog nogometa. Odigrao je 504 utakmice za Topnike kojima je bio kapetan i 66 za Gordi Albion gdje je također bio kapetan. Jedan od onih likova koji su bili utjelovljenje engleskog nogometa.