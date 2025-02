Vahid Halilhodžić iz Dubrovnika prati sva događanja u SuperSport HNL-u. Začuđen je zbog uvjerljivog poraza Dinama od Rijeke na Rujevici prošle subote 4-0.

"Dinamo kad nije na prvom mjestu tu je onda milijun problema i medijska napetost je toliko velika. Svi su u Hrvatskoj navikli da je Dinamo stalno prvi i najbolji jer godinama već dominira i ima taj pobjednički mentalitet. Uz to, javljaju se svi ti filozofi koji se prave pametni, govore, analiziraju, davaju kojekakve prijedloge i koji se u stvari nameću da bi oni to bolje napravili. Takve stvari se događaju u tako velikom klubu koji je naviknuo samo na pobjede u nacionalnom prvenstvu. Dinamo svake godine mora biti na vrhu i najbolji kako bi sve te kritike i ostale napade sa strane odbacio od sebe, kako bi se zaštitio potresa i turbulencija", kazao je za Net.hr Vahid Halilhodžić.

Nije htio ulaziti u detalje...

"Nisam u klubu pa ne znam što se događa s momčadi, zašto tako slabo igra, reagira, zašto im je takav pristup utakmicama u prvenstvu. Jako lagano mijenjaju trenere, a to nije dobro, a pomalo je i neozbiljno od mene da ulazim u neke detalje jer nisam u klubu, ali toliko promjena trenera u kratkom roku nije dobro niti ozbiljno, neozbiljno je, nelogično, pokazatelj da nešto nije dobro. U svakom slučaju, kad si trener Dinama moraš imati izvanredne rezultate, ponašanje, sve ostalo da bi bio na tom mjestu jer to je klub koji ima obvezu da bude u vrhu, na vrhu, koji ima veliku armiju navijača".

Vahid Halilhodžić je bio trener Dinama u sezoni 2010./2011., zna kako je to participirati u velikim derbijima Dinama i Hajduka, a u nedjelju je od 15.00 na rasporedu upravo najveći derbi hrvatskog nogometa.

"Za Dinamo je malo previše izgubiti 4-0 od bilo koga, pa se sad moraju za Hajduk igrači i stručni stožer maksimalno skupiti, mobilizirati za takav jedan debakl, a Hajduk s visokom pobjedom, isto tako neočekivanom i visokom protiv Osijeka dobio je krila. To je utakmica biti ili ne biti za oba kluba, posebno za Dinamo koji ne smije izgubiti niti pod razno. U slučaju poraza Dinama, teško će stići do prvog mjesta, a Hajduk ukoliko dobije, postaje najozbiljniji kandidat za prvaka. Bit će tu jako napetih situacija, treba psihološki igrače pripremiti za tu bitku. Jer, kad si previše nervozan vrlo je teško to kontrolirati u takvom jednom derbiju koji se igra u specifičnom trenutku. To je vrlo rizična utakmica i za jedne i za druge. Nadam se da će se održati u jednom sportskom duhu bez provokacija, problema, jer je to slika hrvatskog nogomta, HNL-a. Tu se najviše vidi kakav je hrvatski klupski nogomet."

Dosta se zna pričati o sucima nakon derbija Dinama i Hajduka...

"Da, ne znam tko će suditi, ali tko god sudio morat će biti na nivou. Često je veliki pritisak na suce, postoji i taj VAR, ali i dalje su repovi. Suci će morati biti vrhunski, mora se zaštiti od kritika i napada od kluba koji će smatrati, ako do toga dođe, da je on krivac za neuspjeh. Bit će zanimljiva utakmica za gledatelje, nadam se fair i sportskoj igri".

Kad je Vahid bio trener Dinama, Plavi su dominirali HNL-om...

"Dobili smo ih u Maksimiru 3-0, mislim da je bilo 3-0, u Splitu smo odigrali 1-1. Pred kraj utakmice na Poljudu je Hajduk izjednačio. U Maksimiru smo bili izvanredni i bez nekih napora smo ju dobili. Derbi je uvijek derbi, Hajduk je pokušavao približiti se Dinamu, mi smo u to vrijeme bili već daleko naprijed, klasika. Zadnja šansa im je to bila da se približe Dinamu koji je odbio sve nalete Hajduka i završio u šampionskom ritmu".

Vahid nam je otkrio i najupečatljiviji detalj iz derbija kad je on bio trener Dinama...

"Priprema, to posebno pamtim, posebno za Poljud. Trebalo je pripremiti igrače za sve izazove koje skriva taj stadion i to gostovanje, da ne ulaze u neke bespotrebne komunikacije, verbalne sukobe, da budu smireni, da imaju tu sportsku drskost. U ono vrijeme, puno se pričalo, tvrdilo, da čim prijeđeš Karflovac da Dinamo gubi svaku utakmicu zato što se igrači boje. Često sam bio u diskusiji kad je Dinamo gostovao u Splitu i posebno morao obratiti pozornost na pripremu, ali ne samo za Split nego bilo gdje, jer gdje kod igrao Dinamo to je posebni mamac za svakog da skine skalp najboljem. Kad smo igrali na Maksimiru u prvenstvu, klubovi su se uglavnom branili. Puno smo radili na psihološkoj pripremi, na sportskoj drskosti, da se pokaže ne samo na terenu nego i u karakteru, ali igrači Dinama su imali pobjednički karakter uvijek pa s tim nije bilo problema".

Usporedio nam je Vahid derbi Dinama i Hajduka s onim PSG - Marseille u Francuskoj. Vaha je bio trener PSG-a od 2003. do 2005.

"Jako sličan derbi, zapaljiv, derbi koji privlači mase, o kojima se danima priča prije i nakon utakmice. To je ta razina emocije i zapaljivosti. Na Poljudu navijačli Hajduka znaju napraviti fantastičnu atmosferu s velikim brojem baklji, isto kao i u Marseilleu. Što se tiče Maksimira, na njemu dominira huk i navijanje, jer na Maksimiru je teže napraviti viziualno neke stvari jer je stadion otvoren i nezahvalan za takvo što, dok je Poljud zatvoren, mnogo je lakše to napraviti tamišnjim navijačima, tribina im je ovalna kao i stadion. Što se tiče derbija PSG - Marseille, navijački je to slično, Marseille je jug, Pariz sjever, drugačiji tip navijanja i mentaliteta kao i između navijača Dinama i Hajduka. Marseille je emocija, Pariz je žestok, Split je emocija, Zagreb je žestok. Takva je stvar i u Hrvatskoj. Kad se igra u Marseilleu to je događaj za mase, strašan je pritisak na Velodromeu."

Vahid je bio uspješan na klupi PSG-a protiv Marseillea.

"U pet utakmica protiv Marseillea, pet puta smo ih dobili. Na takvim južnjačkim gostovanjima treba biti smiren, drzak, to je ono što smeta domaćim igračima i publici. Mi smo na taj način utakmice dobivali. Nema sumnje, derbi Dinama i Hajduka u nedjelju će biti poseban iz svih aspekata", zaključio je Vahid Halilhodžić.

