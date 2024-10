Vahid Halilhodžić (71.) želi biti primjer drugima i svojim je potezom oduševio čitavu regiju i pokazao kakvo srce ima, kako to rade oni kojima je stalo. Vaha je odlučio donirati 50.000 KM iliti 25.000 eura.

Najmanje 18 mrtvih i deseci nestalih

Katastrofalne poplave pogodile su dijelove Bosne i Hercegovine, a najgore je u Jablanici gdje je kataklizma odnijela desetine života i napravila ogromnu štetu. Strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i znatno veći jer se deseci ljudi smatraju nestalima. Po medijskim navodima, u naselju Donjoj Jablanici traga se za više desetaka osoba pa se strahuje da je crna bilanca poplava daleko veća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Preko noći mnogi su ostali bez domova, traga se za desecima nestalih, a nezapamćene poplave, bujice, klizišta i odroni do sada su odnijeli najmanje 18 života. Vaha je vjerojatno najpoznatiji sportaš iz Jablanice. Javio nam se maloprije...

'Pogodilo me jako, uznemiran sam još uvijek'

"Pogodilo me jako, uznemiran sam još uvijek i nisam htio biti samo nijemi promatrač događanja u mojoj Jablanici, mojoj Bosni i Hercegovini. Slike koje sam dobio, to je nešto šokantno, nemoguće", kazao je za Net.hr drhtavim glasom Vahid Halilhodžić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidno je još uvijek uznemiren i preko telefona se osjeti koliku gorčinu, strah i tugu osjeća Vahid Halilhodžić, koji jako dobro zna kako je to proći golgotu i izgubiti sve. Vaha je osjetio i doživio, proživio pakao rata u Mostaru. U ratu je izgubio sve, apsolutno sve.

"Zato sam htio pokrenuti jednu akciju. Želim biti primjer i zbog toga sam dao veću sumu novca, ne sa zadovoljstvom, jer nitko ne može biti zadovoljan što donira novce u jednoj takvoj situaciji, ali s ponosom. Srce mi je veliko k'o kuća, a poplave, kataklizma je odnijela toliko kuća tamo. Najvažnije danas - sutra, poslije ove tragedije, da se život vrati u normalu. Nažalost, mnogo je mrtvih, nekima život nikad neće biti isti. Neki su, mnoštvo njih, ostalo je bez svojih domova. Još se traže nestali. Ljudi nemaju svoje najbliže i nemaju svoje domove. Majko draga, nevjerojatno je što se Bosni i Hercegovini događa. Taj prokleti rat, sad ovo, a zima dolazi. Treba novaca, puno novaca".

'Sad je primjer da se svi udružimo. Dosta politike, ona razdvaja ljude'

Vaha je putem Net.hr-a poslao poruku svima...

"Sad je primjer da se svi udružimo. Dosta politike, ona razdvaja ljude, a sad je vrijeme da svi stanemo jedan uz drugog. Svi su stradali u Bosni i Hercegovini. I Hrvati i Muslimani i Srbi, svi su pogođeni. Ovakvi trenuci spajaju ljude, a ovom tragedijom su stvarno pogođeni svi. Vidio sam i jednu finu akciju navijača, koji su se udružili i došli pomoći. Navijači Zrinjskog, Veleža, Sarajeva, Željezničara, stali su rame uz rame i odlučili pomoći. Mnogi se javljaju da žele pomoći. Ovakvi trenuci iz čovjeka izvlači najbolje. Takve stvari su najbolji poziv svima, sportašima, ma svima. Solidarnost je jedna od najljepših ljudskih osobina. U ovakvim situacijama komšije najviše pomažu komšijama, poznanik poznaniku. Treba pomoći čovjeku u nevolji, jer ta ista nevolja jednog dana, ne dao Bog, dođe upravo vama. Puno tragičnih slika dolazi iz BiH, zagrljenih parova pod ruševinama, srce me boli. Još jedan apel svim ljudima dobre volje i putem vašeg portala Net.hr-a da pomognu, ljudima iz Hrvatske, BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije, Turske, svim zemljama iz regije, Europe i svijeta. Ljudi, ovo je apokalipsa, svašta čujem, svakakve slike dobivam, prijeđimo s riječi na djela", jecajući je rekao Vahid Halilhodžić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

'Solidarnost je jedna od najljepših ljudskih osobina'

"Sin od brata je vodio te navijače tamo, koji su došli pomoći, jer traže se nestali i potrebna je fizička snaga, tu ima preko 50 ljudi nestalih, traži se i pomaže, a vidio sam i podršku koja je došla od navijača Dinama, koja dolazi iz Hrvatske. Jako me veseli što dolazi pomoć iz navedenih zemalja, to mi daje snagu u budućnost naroda i narodnosti na ovim našim prostorima, napaćenim, jer ovdje očito nema mira", dodao je Vaha...

"Solidarnost je jedna od najljepših ljudskih osobina. Ovo je trenutak za to, da se pokaže srce, posebno prema Bosni i Hercegovini koja je u prošlosti pretrpila toliko stravičnih sudbina, momenata u posljednjih nekoliko desetljeća. Sve te mahale, kuće, koliko sam puta samo prolazio pokraj njih. Tamo živi raja, ljudi koji nemaju puno, a sad nemaju ništa. Jao, nemam riječi, srce me boli. To je moj rodni kraj. Bože, pomozi", zaključio je Vahid Halilhodžić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski crveni križ pokreće apel, ovako možete pomoći

Hrvatski Crveni križ pokreće apel za prikupljanje novčane pomoći za stanovništvo u Bosni i Hercegovini pogođeno katastrofalnim poplavama. Situacija u susjednoj zemlji iznimno je teška, a život je izgubilo najmanje 18 osoba dok se trenutno 40 ljudi smatra nestalima.

Timovi Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine na terenu pomažu pogođenom stanovništvu. Strahuje se i od velikih materijalnih šteta te dodatnih ugroza života i zdravlja mještana na pogođenom području.

Foto: profimedia

Svi oni koji mogu i žele pomoći, mogu to učiniti na sljedeće načine:

pozivom na donatorski telefon 060 90 11 (cijena poziva je 0,83 eura i u taj iznos uključen je PDV, kao i naknade teleoperaterima. Operator humanitarnog telefona: Moj telekom d.o.o., tel. 01-3659-058) uplatom na žiro račun otvoren u Erste&steiermärkische bank d.d.:

IBAN: HR0524020061500137627

MODEL: 00

POZIV NA BROJ ZA APEL: 754

SWIFT CODE (UKOLIKO JE POTREBNO ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA): ESBCHR22

OPIS: Apel za pomoć stanovništvu Bosne i Hercegovine stradalom u poplavama

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uplatom putem mobilnih aplikacija za plaćanje koristeći barkod ili putem Keks Pay aplikacije, dostupnih na stranicama Crvenog križa.

Svaka donacija je važna

Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uplatit će na račun Društva Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaka donacija je od velike važnosti u ovom teškom trenutku i unaprijed hvala svima koji će se odazvati ovom apelu za pomoć", poručuju iz Hrvatskog Crvenog križa.

Kolegama u Bosni i Hercegovini, Hrvatski Crveni križ stavio je, za slučaj potrebe, na raspolaganje i specijalističke timove i potrebnu opremu, a u sklopu međunarodne mreže "Susjedi pomažu prvi".

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot, nekadašnji pomoćnik Vahida Halilhodžića u Dinamu, gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana i otvorio dušu