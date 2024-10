Došao je i taj dan kad Dinamo igra Ligu prvaka u Zagrebu, u svojoj utvrdi - Maksimiru. Večeras od 21.00 Plavi igraju 2. kolo elitnog natjecanja protiv Monaca, francuske ekipe koja dijeli prvu poziciju s PSG-om u Ligue 1.

Raspoloženje u momčadi Dinama je bolje nakon razbijanja Lokomotive prošle subote 5-1. Nenad Bjelica, strateg Dinama, otkrio je kako su svi orni, u formi i spremni za jednu zahtjevnu utakmicu, te kako je samopouzdanje bolje nakon uvjerljive ligaške pobjede.

Naravno, svi koji su na raspolaganju, osim Stojkovića i Mmaeea koji su ozlijeđeni. S Theophileom je situacija isto li-la, ali nije otpisan. Možda ga liječnička služba i osposobi.

Monaco, inače, igra 4-2-2-2, uglavnom s dva napadača. Puno napadaju prostor s uskim krilima i visoko dignutim bekovima. Kvalitetna ekipa s brzinom. Spoj mladosti i iskustva.

Poznati bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić trenutno se nalazi u Dubrovniku, gdje ima svoju vilu. Vrlo malo je posljednjih dana i tjedana Vaha, kako nam je otkrio, proveo u Francuskoj. Sarajevo i Dubrovnik njegove su destinacije u posljednje vrijeme. Međutim, ono što Vaha zna je sljedeće - Monaco je vrlo mlada ekipa koja je vrlo čvrsta, koja igra brz i moderan nogomet.

"Trenutno su u naletu. Igraju jako dobro, a kad francuske ekipe igraju dobro i kad su u ovakvom momentumu, onda ih je teško svladati. Bit će to jedna velika prepreka za ekipu Dinama", rekao je za Net.hr Vahid Halilhodžić.

Hoće li Dinamo morati trčati više, što će biti ključ dobrog rezultata protiv društva iz Kneževine?

"Nije samo trčanje tu u igri za nešto opipljivo protiv Monaca. To je Liga prvaka, najveće i najteže klupsko nogometno natjecanje na svijetu. Sve momčadi koje nastupaju u jednom takvom natjecanju pod obavezno puno trče. Nogomet je evoluirao do ekstremnih i neslućenih fizičkih mogućnosti, ali nisu to samo fizikalije, nego i kvaliteta. Od discipline, taktike, tehnike i kvalitete igrača, od cjeline i ekipe kao takve, od reakcije čitavog tog kruga, ali da, bez trčanja nema ništa. Danas ne možeš igrati vrhunski nogomet bez trčanja, dinamike igre. Netko tko ima 4 do 5 kilograma viška misli da može igrati, ma, nema šanse to da prođe u današnjem nogometu, posebno u Ligi prvaka", objašnjava Vahid.

Znači, Vaha mjeri igračima masnoću... to nismo znali da radi. Saznali smo nešto novo o Halilhodžiću.

"Kad dođem u neki klub ili reprezentaciju, prvo što provjerim je masnoća kod igrača. Ako je do desetke, to znači da je fizički spreman, a ako ima preko dvanaest, onda nije. Pogotovo ako je još više. Ne dao Bog da je ekstra povišeno, to je onda problem i nije u redu. E vidite, Monaco je ekipa koja nema takvih stvari niti opterećenja takvih vrsta, bilo kakvih. Vrlo su discpilinirani. Ali, s njima se može igrati, nije da su bauk. Samo treba biti discipliniran i biti na maksimumu. Nema ispod toga. Monaco ne stvara neki agresivan pritisak na suparničku ekipu i upravo u tome vidim šansu za Dinamo."

Teško je Vahi prognozirati utakmicu...

"Teško mi je to reći, nisam baš pratio obje ekipe ovu sezonu. Malo se Dinamo digao pobjedom protiv Lokomotive. E sad, da bi se zaboravila ona katastrofa protiv Bayerna na Allianz Areni, pobjeda protiv Monaca vratila bi i dala veliko samopouzdanje u momčadi i čitavom klubu".

Nenad Bjelica se vratio u Dinamo, za njega će ovo biti isto izazov. Uglavnom je odrađivao regeneracijske treninge dosad, nije imao vremena za posebna uigravanja. Nakon Lokomotive je imao dva treninga.

"Igrači su reagirali na dolazak novog trenera i to je vrlo bitno. Kad imaš to, onda dolaze i ostale stvari. Sve u svemu, želim Dinamu puno sreće protiv Monaca. Imat će jaku podršku navijača i to će im biti vjetar u leđa", zaključio je Vahid Halilhodžić.

