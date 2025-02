Grifoni iz Bretanje sanjaju čudo. Amateri love polufinale Kupa protiv velikog PSG-a

Velika utakmica igra se u srijedu navečer u četvrtfinalu Kupa Francuske. Maleni klub iz četvrte lige, Stade Briochin dočekuje veliki PSG.

Stade Briochine klub je iz gradića Saint-Brieuc koji je nalazi na krajnjem jugozapadu Francuske, u pokrajini Bretanja, na samom La Mancheu, a natječu se u četvrtom razredu francuskog nogometa. Napravili su pravi podvig kada su u trećem kolu izbacili prvoligaša Le Havre, pao je zatim i drugoligaš Annecy, a onda pravo čudo protiv Nice u osmini finala. Hrabri Bretonci gubili su na svom Stade Fred-Aubertu pred tri i pol tisuće ljudi do 88. minute, a onda je Hugo Boudin zabio dva gola, preokrenuo rezultat i osigurao veliki susret s PSG-om. Briochine nikad nije igrao više od druge lige, a i to je bilo prije 30-ak godina. Igrači su amateri, tek neki imaju poluprofesionalne ugovore, a isti čovjek je i predsjednik kluba, sportski direktor i trener. Njegovo ime je Guillaume Allanou i sve to radi volonterski!

Amateri traže čudo protiv 700 puta skupocjenijeg giganta

Prekrasna je to priča, a svoj epilog dobiva u srijedu kada će mali klub iz Bretanje u Rennesu na Roazhon Parku (stadion koji im je ustupio Rennes) ugostiti PSG. Godišnji budžet četvrtoligaša je oko 1,2 milijuna eura, a PSG-ov je tek 716 puta veći, 860 milijuna eura. 50-ak volontera se sprema organizirati ovu utakmicu. Okršaj na prvoligaškom stadionu s ovako velikim klubom podrazumijeva posebnu organizaciju. Mjesto za novinare, kamere, analitičare, hrana za nogometaše koji zarađuju milijune eura mjesečno i tako dalje. Sve će to pripremiti zagriženi volonteri i navijači malog bretonskog kluba koji igraju najveću utakmicu u svojoj povijesti.

Grifoni (kako glasi nadimak Briochina) će pokušati napraviti nemoguće i i izbaciti klub koji je 700 puta vredniji od njih. Hoće li uspjeti ili ne, nije bitno, ova utakmica im je fešta i nagrada za sve što su do sada napravili.

