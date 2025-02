Velika nogometna srijeda donosi nove velike okršaje velike četvorke. Ulog? Polufinale Kupa

Nisu se ni slegli dojmovi nakon velike subote derbija, a već nam slijede novi međusobni okršaji hrvatske Velike četvorke. Ovaj puta nije u pitanju SHNL, nego Kup Hrvatske i rivali su odlučili zamijeniti protivnike. Danas tako gledamo međusobni susret poraženih gostiju od subote i slavodobitnih domaćina.

Nevjerojatno, ali oba derbija su završila 4:0 za domaćine, a danas se oni sastaju međusobno na Poljudu u četvrtfinalu Kupa. Nesumnjivo je titula prvaka Hrvatske i Hajduku i Rijeci prioritet, ali uspjeh u Kupu nije za baciti, posebice je motivirajuće izbaciti velikog rivala u Jadranskom derbiju koji će danas odlučiti o prvom putniku u polufinale. Obje ekipe vole ovo natjecanje, u posljednjih 12 sezona, podijelili su sedam titula, a često su se upravo međusobno susretali na tome putu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se tiče ozljeda, Hajduk ne može računati na Bambu i Mlakara, dok Đalović nije htio pričati o izostancima, samo je natuknuo da su neki igrači načeti uslijed teškog rasporeda i upitni za danas. Obje momčadi su osokoljene velikim pobjedama za vikend. Hajduku je nešto lakše jer igra doma i u utakmicu ulazi kao blagi favorit, a atmosfera u Splitu je ponovno na rubu usijanja. Ipak, ako netko zna kako je to ugasiti splitsku euforiju, to su sigurno Riječani kojima je to specijalnost u posljednjih nekoliko sezona.

Dinamo i Osijek na putu iskupljenja

U potpuno drukčijem ozračju sastaju se Dinamo i Osijek na Maksimiru. Obje momčadi su u lošoj formi, pod velikim su pritiskom i upravo ovu utakmicu vide kao put iskupljenja i možebitnu prekretnicu ove sezone. Boysi su na Rujevici postrojili igrače nakon teškog poraza i samo jedna stvar može izvući ovu situaciju što se tiče Cannavara i njegove ekipe, a to je pobjeda danas i u nedjelju u derbiju svih derbija. U suprotnom, zatrest će se i njemu stolica, iako je na nju tek sjeo. Ništa manje nije teško niti njegovom sunarodnjaku Coppitelliju. Iako je pritisak Slavonije puno manji od onoga glavnoga grada, zasigurno niti Coppitelliju nije lako slušati kritike navijača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osijek ove sezone najbolje igra protiv Dinama, ali muče ih brojni izostanci

Protiv Hajduka su šaptom pali i upisali treći poraz u nizu. Sve šanse za naslovom prvaka su davno izgubljenje, Osječani će se morati dobrano pomučiti da izvuku četvrto mjesto i Europu, a prilika za iskupljenje može im biti i Kup koji su Osječani zadnji i jedini put osvojili davne 1999., a finale čekaju od 2012. godine. Ove sezone, najsvjetlije su im točke upravo utakmice s Dinamom. Iako su u kolovozu poraženi na domaćem terenu, iduće dvije utakmice Bijelo-plavi su dobili, 4:2 na Maksimiru pa 2:1 na Opusu prije samo tri tjedna.

Osijek muče brojne ozljede, protiv Dinama će morati bez napadača. Matković se ozlijedio već u uvodnim minutama utakmice s Hajdukom, a novi napadač, Justice Ohajunwa istegnuo je mišić još na zagrijavanju. Teško je i na stoperskoj poziciji jer je ozlijeđen Jon Mersinaj koji još čeka na debi u dresu Osijeka, a načet je i iskusni Tuia pa ćemo vidjeti što će Coppitelli smisliti za Maksimir.

Velika nogometna subota donijela je brojne šokove, Hajduk i Rijeku digla je u nebo, a Osijek i Dinamo pokopala u blato. Vidjet ćemo što će nam donijeti Velika nogometna srijeda, oba pobjednika od subote ne mogu slaviti kao niti oba poražena opet tugovati. Ta činjenica garantira nam nove turbulencije u domaćim nogometnim zbivanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Velika srijeda za veliki obračun velike četvorke: U lovu na polufinale nema popravnog

Tekst se nastavlja ispod oglasa