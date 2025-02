Goran Tomić priznat je trener koji trenutno odmara u Salzburgu gdje živi. Sređuje dojmove nakon otkaza početkom godine na klupi Al-Bataeha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bivši trener Šibenika, Istre, Lokomotive i Rijeke u SuperSport HNL-u, naslijedio je na klupi Al-Bataeha trenera Mireal Radoia u siječnju prošle godine.

Godinu dana na klupi Al-Bataeha

Nakon tri mjeseca potpisao je dvogodišnji ugovor kojeg su mu čelnici kluba početkom godine raskinuli. Tomić je izdržao točno godinu dana na klupi Al-Bataeha. Poznato je da arapski klubovi nemaju milosti niti strpljenja za strane trenere kad se dogodi loša serija, a samo bod u posljednjih osam utakmica bio je ključan da šibenski trener dobije otkaz. Tomić je trener koji je prije par godina vodeći Lokomotivu i Rijeku bio hit SuperSport HNL-a i koji se uvijek spominje u kombinacijama za najveće hrvatske klubove.

Foto: Nel Pavletic Goricki/PIXSELL Goran Tomić

Javio se Goran Tomić iz Salzburga za portal Net.hr.

Kakvi su dojmovi sad nakon više od mjesec i pol od otkaza u Al-Bataehau i na koji način gledaš na odrađeni posao u Al-Batehau?

"Pozitivno, bilo je to jedno pozitivno iskustvo. Zadnjih dvije i pol godine sam bio u komadu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dva kluba sam promijenio, Al Bataeh i Al - Nasr i bez obzira što sam završio na ovaj način sa zadnjim klubom, sa Al-Bataehom, ono što sam sve tamo napravio ne može, na kraju krajeva, nitko ni oduzeti. Završetkom prošle sezone, imali smo najbolji plasman u povijesti Al-Bataeha. Tako je to u nogometu, kola se malo okrenu nizbrdo i meni se to na ovaj način prvi put dogodilo u karijeri. Ovo mi je škola, nova, ali generalno, otvorio sam još jedno tržište i ostavio tamo dobar dojam i gledam samo pozitivno na sve", kazao je u uvodu Goran Tomić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvukao maksimum iz prosječne momčadi

Goran Tomić je iz prosječne momčadi Al-Bataeh izvukao maksimum.

"To je klub koji je jednostavno, po svemu, pripada u borbu za ostanak i u donji dio tablice i kad se prve godine naprave neki bolji rezultati, onda svima malo porastu očekivanja koja koji put i nisu realna i takve stvari se onda dogode, međutim jako pozitivno iskustvo".

Što se Tomiću i momčadi dogodilo u tih posljednjih osam utakmica?

"Gledajte, ne želim nikakve alibije sebi stvarati, to mi se dogodilo prvi put u karijeri, ali bilo je tu jako puno situacija gdje primate golove u 95. minuti i dva puta po crvei karton i jednostavno i momčad u takvim situacijama izgubi samopouzdanje i na kraju krajeva, to su neke stvari koje se događaju. Ponavljam, nismo uspjeli završiti na najbolji način, ali to je nogomet."

Kako to da uprava kluba nije reagirala nakon razgovora o pojačanjima?

"Plan je bio nakon prošlosezonskog sedmog mjesta, dogovor je bio da ćemo moći promijeniti praktički kompletnu momčad da bi se morali boriti za to što oni žele biti, u gornjem dijelu tablice, međutim kad je došlo ljeto mogli smo samo jednog igrača - stranca, pričamo o kvoti o pet strana, mogli smo samo jednog promijeniti. Nije to bilo to što smo se dogovorali, ali ponavljam - ne želim sebi tražiti alibije. Tako je ispalo i dobra škola."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Uvijek strada trener'

Zamjerate li nekom nešto zbog takvog razvoja situacije i osjećate li se prevarenim?

"Uvijek strada trener, bez obzira na dogovore, bez obzira što su mi obećali. Mi smo jasno dali njima do znanja što trebamo napraviti, što trebamo promijeniti. Sami su oni bili toga svjesni da trebaju nešto napraviti, promijeniti, rekli su to što su rekli, obećali to što su obećali, kasnije se to nije više moglo napraviti. Na kraju strada trener. Isto tako, moram reći da su mi dali jako puno prilika jer u tim zemljama, to sam već pričao s vama u jednom od prijašnjih intervjua, tamo se u svakoj utakmici radi treneru o 'glavi', nemaju strpljenja i laki su na 'okidaču', mijenjaju trenere vrlo brzo. U Al-Bataehu predsjednik mi je stalno davao još prilika, pa još, ali vidio sam ja da se tu teško može nešto napraviti, nešto više. Trener uvijek strada".

Dobro, ali je li Goranu Tomiću krivo zbog svega?

"Mi smo to, kad je počela sezona, moj stručni stožer i ja smo puno toga na tu temu pretresli i na kraju ono što smo pričali o pojačanjima, tu smo najviše na kraju i izgubili. Normalno da čovjeku bude krivo jer jedno je bio dogovor na ljeto, drugo se izdogađalo, ali kažem, na kraju je uvijek trener taj koji izgubi. Neće valjda mijenjati usred sezone strance nego će, ako nemaju rezultata, promijeniti trenera u tom trenutku".

'Želim izanalizirati neke stvari, odmoriti se'

istina, ali okolnosti su drugačije...

"Tako je, kako je. Opet ponavljam, Al-Bataeh je klub koji je i po budžetu i po, na kraju krajeva prije dvije godine su se u posljednjem kolu spasili ispadanja iz prve lige, prije tri su ušli u prvu ligu. To je klub koji po budžetu pripada u zadnje tri kluba. To je neka realnost. Druga stvar je što se dogodi jedna sezona koja bude van svih očekivanja i onda oni misle da sad možemo mi biti u rangu TOP 7 klubova, a to jednostavno nije tako u nogometu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U jednom od intervjua Goran Tomić je rekao kako je najvažnija ona zadnja utakmica

"Hahah, tako je da."

Pretpostavljamo da ima ponuda, da dolaze?

"Uvijek se nešto zove, vrti, ali kad čovjek odradi dvije i pol godine u tim zemljama, potrebno je koji put i malo pauze. Sad više razmišljam da izanaliziram što se sve događalo, da malo gledamo analizirati neke utakmice općenito, pratiti neke trendove, napuniti baterije i odmoriti se. To mi je u glavi neki plan. Nije svaki put dobro skakati iz posla u posao, nego jednostavno izvući neke pouke, regenerirati se, napuniti baterije, malo biti doma i onda gledati što i kako dalje".

'Pratim SuperSport HNL, Rijeka mi izgleda najbolje'

Idemo iz UAE prema Hrvatskoj. Kako Goran gleda na događanja u SuperSport HNL-u?

"Gledam sve, pratim sve, sad kad sam slobodan svakog vikenda sam pred TV-om ovdje u Salzburgu. Gledam na aktualnu sezonu izrazito zanimljivo, stvarno. S guštom pratim utakmice, zalijepim se za kauč i vikendi su mi HNL-ovski. I neka su. Stvarno jedno zanimljivo prvenstvo, puno iznenađenja, svega, jako zanimljivo. Dinamo je sigurno trenutno najneugodnije iznenađenje, s obzirom na zadnje utakmice što se sve događa, jer Dinamo sigurno ima najkvalitetniji kadar, a dogodili su im se porazi koji su im se dogodili. Što se tu događa teško je pričati sa strane. Ova zadnja utakmica Dinama na Rujevici stvarno je, ono, ne znema je li se Dinamu ikad dogodilo da ga je tako neko nadigrao i pobijedio u SuperSport HNL-u. S druge strane, slijedeći u tom nizu je Osijek koji isto nikako da uhvati neki kontinuitet da se približi toj trojci. Na kraju krajeva, visi im Europa. I oni su neugodno iznenađenje. Onda imamo Hajduk koji je, evo, sa zadnjom utakmicom popravio malo to stanje, ali ni oni isto nisu izgledali dobro i pobjednik svega je Rijeka koja izgleda najbolje, trenutno izgleda. Ljudi znaju što rade i apsolutno čestitke svima tamo i treneru i sportskom sektoru s predsjednikom. I prodaju igrače i prvi su na tablici, to je stvarno. Budu prvi na tablici, ačrodaju za 10 milijuna eura. To je nekako najveća pohvala svima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne možemo reći da je Cannavaro dosad napravio posao'

Što se tiče Dinama, Fabiju Cannavaru se već trese stolica, iako je praktički tek došao. Na udaru je kritika zbog rezultata, a Gorana Tomića se stalno spominje među kandidatima za Dinamo, barem u medijima. Koliko se Cannavaro nije snašao u SuperSport HNL-u i bi li Goran Tomić došao u Dinamo kad bi ga zvali za trenera?

"Kad si trener Dinama uvijek ste na provjeri svaki vikend, svaku utakmicu. Dosad ne možemo reći da je napravio posao, s obzirom na očekivanja. Narednih desetak dana će puno toga reći, Kup utakmica danas s Osijekom i derbi s Hajdukom. Tad će se podvlačiti crta. Dinamo ima takve ciljeve da uvijek mora ići na dva fronta, biti prvak i osvojiti Kup. Sigurno da je i ta faza prilagodbe i sve u Dinamu ne postoji, morate odmah isporučivati rezultat, da Dinamo ne izgleda dobro to je činjenica".

'Dinamo? Što bude, bit će'

Bi li Tomić bio trener Dinama?

"Uvijek se moje ime spominje među kandidatima kad bude neka promjena, jednostavno ne bih to puno komentirao. Što bude, bit će. Svatko ima neki svoj put i ako bude suđeno, kad bude, bit će, svaki čovjek ima svoj put. Dinamo ima trenera i nekorektno mi je odgovarati na pitanja bi li bio trener momčadi koja ima trenera, što bi bilo, kad bi bilo itd. Naravno da bi svakom bila čast biti trener Dinama, moje ime se već tri godine spominje u tim kombinacijama u specifičnim situacijama, ali ponavljam - svatko ima svoj put, ako se dogodi dogodi ako ne, sve OK".

Vječni derbi Dinama i Hajduka je u nedjelju od 15.00 na Maksimiru. Tko je favorit očekivanja?

"Da ste me to pitali prije 7 dana rekao bi da je Dinamo apsolutni favorit, ali zadnja loša predstava na Rujevici i što se tamo sve dogodilo na terenu uzdrmalo je Dinamo. Večerašnja utakmica protiv Osijeka im je jako bitna da vrate taj neki pobjednički mentalitet, ali kažem, u postocima 55-45 za Dinamo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Strašna priča su Cannavaro i Gattuso u HNL-u, trendovi se mijenjaju'

Cannavaro protiv Gattusa? Njih dvojica nisu nikad bili klupski suigrači, ali su igrali zajedno u talijanskoj reprezentaciji koja je osvojila svjetsko zlato 2006. godine.

"Tko bi rekao da će se to dogoditi, strašna priča i stvar za SuperSport HNL. Takva dva jedna nogometna imena su u našoj ligi, u Hrvatskoj, tko bi rtekao da će takva dva nogometna imena ikad doći u Hrvatsku raditi, a u nedjelju stajati trenerski jedan protiv drugog, trendovi se mijenjaju. Gattuso je duže na klupi Hajduka, ima puno veći uzorak utakmica od Cannavara. Gattuso je pokazao jako dobre stvari i puno je dobrog napravio u Hajduku, ali u nogometu se vrlo brzo stvari mijenjaju. Dinamo u naredna dva susreta ako dobije sve će se vrlo brzo zaboraviti što je bilo, prema tome vrlo zanimljiv je tjedan pred nama u kojem će se puno toga odlučiti", zaključio je Goran Tomić.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika srijeda za veliki obračun velike četvorke: U lovu na polufinale nema popravnog