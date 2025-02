Legendarni analitičar komentirao Gvardiola: 'Visok je 190, a on ga je držao kao mali dječak'

Gary Neville u svom podcastu komentirao je pobjedu Liverpoola nad Manchester Cityjem (2:0), posebno kritizirajući Joška Gvardiola, koji se mučio protiv Mohameda Salaha.

"Znate kad igrate protiv nekoga i mislite si: ‘Razbit ću ga, srušit ću ga, proći ću kroz njega‘ - ali njega ne možete, on je poput zida. Ona lopta koju Alisson upućuje prema njemu s 40, 50 metara u prsa, a on drži Gvardiola, koji je visok skoro 190 centimetara, kao da je mali dječak… To radi cijelu sezonu. Ne znam jesam li to vidio ikad prije", priča i nastavlja:

"Znam da je uvijek bio snažan i imao nisko težište, i da ima snagu na dužim distancama, kako sam znao reći. Ponekad, kad biste kao bek igrali protiv krilnih igrača, mislili biste da su prilično sitni. Salah nije takav, ali vjerojatno jest u usporedbi s Gvardiolom. On ispruži ruku i vi pomislite: "Ne mogu se ni pomaknuti!" I to je ono kakav je Salah trenutačno."

Liverpool je ovom pobjedom učvrstio prvo mjesto na ljestvici, a Salah je nastavio briljirati. Dosad je u sezoni postigao 25 golova i upisao 16 asistencija, sudjelujući u 64 posto Liverpoolovih pogodaka u ligi.

