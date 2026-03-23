Legendarni trener ispisao povijest, pa ostao bez svega u sudačkoj nadoknadi

Legendarni Vahid Halilhodžić ovog vikenda postavio je povijesni rekord u francuskom prvenstvu. Na utakmici protiv Strasbourga, bivšeg “krvnika” Rijeke, ispisao je novu stranicu povijesti.

Sa 73 godine i 158 dana postao je najstariji trener koji je vodio jednu momčad u Ligue 1. No, ono što je trebala biti večer za pamćenje, vrlo brzo se pretvorilo u pravi šok. Njegov Nantes na domaćem je terenu poražen 2:3, i to golom u sudačkoj nadoknadi.

Utakmica je imala dramatičan tijek, Nantes je čak dva puta vodio, ali nije uspio sačuvati prednost.

Iskusni strateg vratio se iz svojevrsne mirovine kako bi pokušao spasiti voljeni klub od ispadanja, no već prvi nastup pokazao je koliko je težak zadatak pred njim. Nantes se i dalje nalazi u zoni ispadanja sa samo 17 bodova u 26 kola, čak deset bodova udaljen od sigurne zone, dok mu mjesto koje vodi u doigravanje bježi pet bodova.

Halilhodžićev odnos s Nantesom seže daleko u prošlost. U klub je stigao još 1981. iz Veleža i u pet sezona ostavio dubok trag – u 192 utakmice postigao je čak 112 pogodaka. Dva puta bio je najbolji strijelac francuskog prvenstva i predvodio momčad do naslova prvaka.

