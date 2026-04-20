KARIJERA GOTOVA? /

Vaha pred teškom kaznom: Prijeti mu suspenzija do kraja sezone

Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Profimedia

Prema pisanju francuskih medija, Halilhodžić bi mogao dobiti suspenziju od nekoliko utakmica pa sve do pet mjeseci

20.4.2026.
14:27
Vehmir Džakmić
Vahid Halilhodžić mogao bi biti suspendiran do kraja sezone nakon burne reakcije na utakmici Nantesa i Bresta (1:1). Njegova momčad, koja se bori za ostanak, ispustila je pobjedu nakon kasnog izjednačenja gostiju i kontroverznog crvenog kartona.

Iskusni trener nakon susreta žestoko je prigovarao sucu, ušao u verbalni sukob te čak došao u fizički kontakt s četvrtim sucem. Zbog takvog ponašanja prijeti mu ozbiljna kazna.

Prema pisanju francuskih medija, Halilhodžić bi mogao dobiti suspenziju od nekoliko utakmica pa sve do pet mjeseci, što bi ga praktički udaljilo s klupe do kraja prvenstva. Već je automatski suspendiran za sljedeći susret, a konačna odluka očekuje se nakon saslušanja pred disciplinskom komisijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Vahid Halilhodžić za Net.hr o okršaju Bosne i Hercegovne i Italije

Vahid HalilhodžićNantesBrestLeague One
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
