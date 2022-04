Marokanski mediji plasirali su informaciju kako je tamošnji nogometni savez odlučio raskinuti ugovor s izbornikom svoje reprezentacije, poznatim bosanskohercegovačkim trenerom Vahidom Halilhodžićem.

Odrekao se najvećih zvijezda Maroka

Vahid je kao izbornik s reprezentacijom Maroka impresivno izborio plasman na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, no ubrzo se pojavila priča da će dobiti otkaz jer je tijekom kvalifikacija iz reprezentacije izbacio najveće zvijezde, Hakima Ziyecha, Noussaira Mazraouija i Abderrazaka Hamdallaha, te javno rekao kako ih ne namjerava zvati za SP. U Savezu smatraju kako su navedeni nogometaši neophodni za marokanske ambicije u Kataru krajem godine. Predsjednik Nogometnog saveza Maroka Fouzi Lekjaa nedavno je natuknuo kako bi Halilhodžić mogao uistinu napustiti klupu nogometne reprezentacije Maroka do početka Mundijala, ali i kako se problemi mogu popraviti vrlo jednostavno...

"Vahid Halilhodžić ima podršku Nogometnog saveza Maroka. Ipak, ni on, kao ni ja ili bilo tko drugi nismo nedodirljivi i nezamjenjivi. Uvelike radimo na tome da se neki igrači vrate u reprezentaciju. Postoje problemi koji se mogu popraviti i bit će popravljeni kako bi se Mazraoui, Ziyech, Hamdallah i ostali vratili u reprezentaciju", rekao je svojedobno predsjednik Saveza Maroka...

Vaha ne popušta

Međutim, marokanskom nogometnom savezu ne sviđa se to što Vahid ne popušta sa svojom odlukom glede zvijezda, pa su navodno počeli pripremati otkaz za "Vahu" jer žele da ih na SP-u vodi drugi izbornik koji će u reprezentaciju pozvati i zvijezde koje je Halilhodžić prekrižio.

Marokanski mediji objavili su i da će Halilhodžić biti na sastanku s predsjednikom Saveza Fouzijem Lekjaem početkom svibnja i da će tada i službeno dobiti otkaz. Poznato je kako je Vaha tip trenera koji ne dopušta da mu se itko miješa u posao, odluke, jer on ima svoju trenersku filozofiju i način rada. Stoga, kao takav ne misli popustiti. Nije popuštao niti u prošlosti. Sjetimo se samo njegovog sukoba sa Zdravkom Mamićem u Dinamu...

Zanimljivo da je Vaha i s klupe Obale Bjelokosti otišao nekoliko mjeseci prije SP-a u JAR-u 2010., nakon što je reprezentacija podbacila na Afričkom kupu nacija, dok je klupu Japana napustio zbog neslaganja s vodstvom tamošnjeg saveza uoči SP-a u Rusiji. Znači, u oba slučaja je ostvario plasman na Mundijal i napuštao reprezentaciju, a sad marokanski mediji pišu kako su ga se odrekli i u tamošnjem nogometnom savezu. Nazvali smo Vahu Halilhodžića kako bi provjerili medijske napise, je li mu se dogodila i hoće li mu se dogoditi treća nesreća po tom pitanju? Uhvatili smo ga u Hrvatskoj na moru, gdje se trenutno nalazi na odmoru. Ostao je Vaha zatečen našim pitanjem o najnovijim informacijama o njemu...

'Ja sam još uvijek izbornik Maroka, tko kaže da se mene Maroko odrekao?

"Tko kaže da se mene Maroko odrekao? To što mediji pišu nije istina. Da, mediji pišu svašta, novinari pišu svašta, mora da je neki novac tu u igri, zanimljivo što sve neće napisati o meni", kazao nam je Vahid Halilhodžić i dodao:

"Još uvijek sam izbornik nogometne reprezentacije Maroka, nego što da jesam. Meni je više ta priča postala degutantna, da vam budem iskren, ne želim o tome više pričati. Vidjet ćemo sve što će se dogoditi. Nema nikakvih problema. za mene nema nikakvih problema", rekao nam je Vaha Halilhodžić. Prošlog tjedna u hrvatski medijski eter procurila informacija da je Vaha ozbiljna želja čelnika u Maksimiru za Dinamovog prvog trenera, odnosno da je Halilhodžić u ozbiljnim kalkulacijama za mjesto Dinamovog trenera koje će se otvoriti pred početak nove sezone. Stoga, ako bi se obistinili medijski napisi i ako bi Vahid Halilhodžić uistinu napustio klupu marokanske nogometne reprezentacije, odnosno ako bi mu se ponudio posao na klupi prve momčadi Dinama, bi li došao i preuzeo Dinamo?

'Vidjet ćemo kako će se sve završiti'

"Pa, kako da dođem u Dinamo kad sam izbornik Maroka. Vidjet ćemo kako će se sve završiti, što će se dogoditi. Ne mogu o tome pričati. Vi novinari stalno tražite neke senzacije. To što se sve piše o meni nemam pojma. Ja sam trenutno u Hrvatskoj, sutra se vraćam u Francusku. Nekoliko dana poslije se vraćam u Maroko i to je to", zaključio je Vaha Halilhodžić.