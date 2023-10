UŽIVO, HAJDUK - DINAMO / Ovo su vjerojatni sastavi za veliki derbi

UŽIVO

10. kolo HNL-a

Mjesto održavanja utakmice: Poljud (Split)

Hajduk - Dinamo 0-0

Vjerojatni sastavi

Hajduk: Lučić – Moufi, Šarlija, Uremović, Melnjak – Sigur, Žaper – Benrahou, Krovinović, Sahiti – Livaja

Dinamo: Nevistić – Moharrami, Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić, Bulat (Ademi) – Emreli, Baturina, Vidović – Petković

15.00 - Tri sata prije dvoboja sastavi se još ne znaju. No, izvjesno je da će obje momčadi zaigrati u identičnoj formaciji: 4-2-3-1. Domaćin bi u spomenutom rasporedu trebao posložiti sljedeće igrače: Lučić – Moufi, Šarlija, Uremović, Melnjak – Sigur, Žaper – Benrahou, Krovinović, Sahiti – Livaja.

Dinamo bi mogao zaigrati u sastavu: Nevistić – Moharrami, Šutalo, Perić, Ljubičić – Mišić, Bulat (Ademi) – Emreli, Baturina, Vidović – Petković. Ristovski i Špikić su out zbog ozljeda. Arijan Ademi mogao bi se pojaviti u prvih 11, ali nekako više očekujemo kako će to biti Bulat. No, vidjet ćemo, možda nas Jakirović iznenadi. Rekao je za Ademija da je spreman i u fantastičnoj formi.

14.53 - Sve je spremno za treći obračun sezone dva najveća hrvatska nogometna kluba, a treći čin najvažniji je i najiščekivaniji dosad. Hajduk u 10. kolu od 18.00 dočekuje Dinamo na Poljudu. Bijeli su trenutno vodeći u prvenstvu sa 18 bodova i utakmicom više u odnosu na Dinamo koji ima 16 na trećoj poziciji.

