Utakmica koja nam može donijeti Svjetsko prvenstvo! Ovo je 11 Dalićevih ratnika za Češku
U sredini su sigurni Modrić i Sučić
S obzirom na Dalićeve posljednje odluke i najave, početni sastav Hrvatske za večerašnji dvoboj u Pragu ne bi trebao donijeti veća iznenađenja.
Na golu će biti Dominik Livaković, unatoč činjenici da u Gironi ne brani već mjesec dana. Dalić mu želi pomoći da kroz reprezentaciju pronađe ritam i samopouzdanje, iako je jasno da dugotrajno mirovanje klupske forme nije održivo, posebno za vratara.
Zbog izostanka Stanišića i slabe forme Sose, Gvardiol bi trebao preuzeti lijevi bok, a Jakić desni, nakon odličnih rujanskih nastupa. Stoperski par čine Šutalo i Ćaleta-Car.
U sredini su sigurni Modrić i Sučić, tandem koji kombinira iskustvo i energiju. Lijevo krilo drži Perišić, desno Pašalić, koji u Atalanti igra u odličnoj formi. U vrhu napada trebao bi biti Budimir kao klasična devetka, dok će Kramarić igrati nešto povučenije, kao druga špica i razigravač.
Očekivani sastav Hrvatske (4-2-3-1):
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, Sučić – Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.
