Utakmica Rijeke i Sparte nastavlja se danas! Evo gdje i kada ju možete gledati

Utakmica Rijeke i Sparte, koja je započela po teškom nevremenu i na terenu natopljenom kišom, dva je puta morala biti prekinuta zbog loših vremenskih uvjeta. Prvi prekid dogodio se u 13. minuti, a susret je potom nastavljen u novom terminu, od 21:00 sati.

Unatoč pokušaju da se utakmica privede kraju, vremenske prilike ponovno su se pogoršale. Nakon odigranog prvog poluvremena, glavni sudac Robert Jones odlučio je susret prekinuti. “Utakmica Rijeka – Sparta je prekinuta. Datum nastavka bit će objavljen naknadno”, objavljeno je tada na službenim kanalima HNK Rijeka.

Gdje i kada gledati Rijeku?

Klub je ubrzo nakon završetka večernjih utakmica objavio putem društvenih mreža novi termin. Nastavak je zakazan za 16:00 sati, a prijenos će biti na Areni Sport 1

Rijeka je pritom obavijestila navijače da ulaznice kupljene za četvrtak vrijede i za nastavak utakmice, a izgubljene se mogu ponovno preuzeti na blagajni stadiona.

