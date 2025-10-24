Komentar iz Češke na dramu na Rujevici: 'Ovakav kaos Sparta nije željela'

Drugo poluvrijeme prekinute utakmice 2. kola Konferencijske lige između Rijeke i praške Sparte bit će odigrano u petak na stadionu na Rujevici, s početkom u 16.30 sati, odlučeno je u četvrtak navečer.

Dvoboj Rijeke i Sparte u četvrtak je dvaput prekidan zbog lošeg vremena i kišom natopljenog travnjaka koji nije omogućavao normalno odigravanje utakmice. Glavni sudac Englez Robert Jones prvi put je igrače poslao u svlačionicu nakon 13 minuta igre, pri rezultatu 0-0, iako je Toni Fruk u 9. minuti postigao pogodak za hrvatskog prvaka, ali je gol poništen zbog minimalnog zaleđa u kojem se našao hrvatski reprezentativac kad mu je lopta upućena.

Nakon inspekcije terena u 20 sati glavni sudac i delegat su odlučili da će dvoboj biti nastavljen u 21 sat.

Rijeka i Sparta su uspjeli dovršiti prvo poluvrijeme, ali je kiša ponovno natopila travnjak stadiona na Rujevici pa je glavni sudac donio odluku o prekidu prije početka drugog poluvremena.

Bude li vrijeme pogodno, ono će biti odigrano u petak, s početkom u 16.30 sati.

Pogled iz češkog kuta

U četvrtak navečer, nakon što je utakmica definitivno prekinuta, kolega s češkog portala u vlasništvu CME grupe, urednik sporta Jiří Štádler na portalu TN.cz, poslao nam je sljedeći komentar susreta Rijeke i Sparte:

"Nakon uvjerljive pobjede nad Shamrock Roversima u prvom kolu, 'Letenští' su stigli na Jadran odlično raspoloženi, ali im se vrijeme urotilo protiv njih. Jaka kiša i natopljen teren samo su povećali kaos koji češka momčad nije željela. Konferencijska liga ima poseban značaj za Spartu – to je prostor u kojem mogu rasti, skupljati europske bodove i samopouzdanje koje će kasnije iskoristiti u domaćem prvenstvu. Ipak, prošle su godine igrali u Ligi prvaka, a ambicije momčadi trenera Briana Priskea usmjerene su prema elitnom kup natjecanju.

Rijeka nije protivnik kojeg bi Sparta smjela podcijeniti: hrvatske momčadi imaju reputaciju uporne, čvrste i neugodne igre, osobito na domaćem terenu. Osim toga, u Češkoj svi znaju za individualne kvalitete hrvatskih igrača. Sparta, čija je veličina u češkom nogometu usporediva s Dinamom iz Zagreba, također se mora nositi s takvim utakmicama i pritiskom koji one donose. S obzirom na teške uvjete, utakmica u četvrtak više se igrala glavom nego nogama, ali češka momčad bila je spremna na zahtjevan teren. Prekinuta utakmica predstavlja problem. No, u nastojanju da pronađe svoje europsko lice, Sparta mora stisnuti zube i prevladati te prepreke."

