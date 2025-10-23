Riječka sapunica na kiši: Navijači bijesni na UEFA-u, “Mogli smo igrat vaterpolo”

Rujevica je u četvrtak navečer doživjela pravu nogometnu dramu ili, kako su neki duhovito rekli, „tursku sapunicu s elementima vaterpola“.

Susret Rijeke i Sparte Prag u sklopu Konferencijske lige, koji je trebao početi u 18:45, pretvorio se u agoniju koja je trajala do gotovo 22 sata, prije nego što je konačno donijeta odluka da se utakmica prekine i odgodi.

Iako su nogometaši obiju momčadi pokušavali održati kakvu-takvu igru, priroda je imala druge planove. Travnjak na Rujevici nije izdržao neprestanu kišu već pretvorio se u bazen, lopta se zaustavljala u vodi, a dodavanja su postala lutrija. Igra jednostavno nije imala smisla.

Prvi prekid dogodio se već u 13. minuti, a do konačne odluke o prekidu prošlo je više od dva sata. Tribine su se u međuvremenu ispraznile, ali oni najvjerniji navijači ostali su do kraja, mokri do kože i ogorčeni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na društvenim mrežama i forumima Riječani su iskalili frustracije na UEFA-u i organizatorima, koji su, prema mnogima, utakmicu trebali odgoditi puno ranije.

Neki od najzabavnijih komentara prenose atmosferu bolje od bilo kakvog izvještaja:

“Možda da odigrate još 15 minuta oko ponoći.”

“ Džaba ste krečili, mogli ste odmah odgoditi u startu.”

“Znači ovo je urnebes! Dobro da su se sjetili, iako je svatko mogao vidjeti već u 7 da je ovo pogodnije za vaterpolo.”

“Kakvi biseri svi skupa… da je bilo pameti, ne bi se ni igralo danas.”

Utakmica će se, prema najavama, nastaviti u novom terminu, a navijači se nadaju da će idući put na Rujevici biti više nogometa i manje plivanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Bayern nezaustavljiv! Kompany srušio Brugge i upisao 12. pobjedu zaredom: 'Plan je jasan'