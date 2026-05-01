TUŽNA VIJEST /

Iznenada preminula legenda Slaven Belupa

Iznenada preminula legenda Slaven Belupa
Foto: Nerijus Liobe/Panthermedia/Profimedia

Klub je potvrdio tužnu vijest na društvenim mrežama

1.5.2026.
22:09
M.G.
Nerijus Liobe/Panthermedia/Profimedia
Iznenada je preminuo Goran Županac (51), legendarni nogometaš Slaven Belupa, potvrdio je klub.

Županac je bio član slavne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL, a najpoznatiji je po prvom golu u utakmici kvalifikacija protiv Cibalije.

Utakmica je završena pobjedom 'Farmaceuta' 2:0 i Slaven je ušao u elitni razred hrvatskog nogometa te od tada iz njega nije ispao.

"Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru", stoji u objavi Slaven Belupa.

