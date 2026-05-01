Iznenada preminula legenda Slaven Belupa
Klub je potvrdio tužnu vijest na društvenim mrežama
Iznenada je preminuo Goran Županac (51), legendarni nogometaš Slaven Belupa, potvrdio je klub.
Županac je bio član slavne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL, a najpoznatiji je po prvom golu u utakmici kvalifikacija protiv Cibalije.
Utakmica je završena pobjedom 'Farmaceuta' 2:0 i Slaven je ušao u elitni razred hrvatskog nogometa te od tada iz njega nije ispao.
"Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru", stoji u objavi Slaven Belupa.