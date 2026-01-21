Šokantna vijest! U stanu pronašli mrtvog brata legendarnog srpskog nogometaša

Tužne vijesti stižu nam iz Srbije. Prema pisanju tamošnjeg portala Telegrafa, umro je Dušan Vidić, brat legendarnog braniča Nemanje Vidića.

Nemanja živi dosta povučenim životom, pa tako brata Dušana kao niti ostatak obitelji nije često spominjao. Zna se da je Dušan Vidić, kao i Nemanja, u mladosti trenirao nogomet za Jedinstvo iz Užica, prije nego li se prebacio u košarku. Za sada se niti dvostruki osvajač nagrade za najboljeg igrača Premier lige (jedini branič kojemu je to uspjelo) niti njegova obitelj nisu oglašavali povodom smrti.

Zasad nema službenih informacija o uzroku i okolnostima ove iznenadne smrti.

