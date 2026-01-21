FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNE VIJESTI /

Šokantna vijest! U stanu pronašli mrtvog brata legendarnog srpskog nogometaša

Šokantna vijest! U stanu pronašli mrtvog brata legendarnog srpskog nogometaša
×
Foto: Ben Queenborough/bpi/shutterstock Editorial/profimedia

Nemanja svoju obitelj rijetko kada spominje u javnosti, a okolnosti smrti zasad nisu poznate

21.1.2026.
7:28
Sportski.net
Ben Queenborough/bpi/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tužne vijesti stižu nam iz Srbije. Prema pisanju tamošnjeg portala Telegrafa, umro je Dušan Vidić, brat legendarnog braniča Nemanje Vidića.

Nemanja živi dosta povučenim životom, pa tako brata Dušana kao niti ostatak obitelji nije često spominjao. Zna se da je Dušan Vidić, kao i Nemanja, u mladosti trenirao nogomet za Jedinstvo iz Užica, prije nego li se prebacio u košarku. Za sada se niti dvostruki osvajač nagrade za najboljeg igrača Premier lige (jedini branič kojemu je to uspjelo) niti njegova obitelj nisu oglašavali povodom smrti.

Zasad nema službenih informacija o uzroku i okolnostima ove iznenadne smrti.

POGLEDAJTE VIDEO: Mamić uoči najvažnije utakmice: 'Švedska je favorit, ali ima i mane!'

Nemanja Vidić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNE VIJESTI /
Šokantna vijest! U stanu pronašli mrtvog brata legendarnog srpskog nogometaša