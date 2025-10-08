TUGA U BEOGRADU /

Umrla legenda Crvene zvezde: Bio je u središtu afere koja je potresla srpski nogomet
Foto: Elena Schweitzer/panthermedia/profimedia

Preminuo Miloš Marinković: Odlazak tihog heroja i arhitekta Zvezdinih uspjeha

8.10.2025.
16:09
SPORTSKI.NET
Elena Schweitzer/panthermedia/profimedia
Umro je Miloš Marinković (88), poznati dužnosnik u beogradskoj Crvenoj zvezdi.

Marinković je bio više od funkcionera; bio je kroničar, vizionar i "tihi heroj iza kulisa" koji je, uz Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića, stvorio momčad koja se 1991. godine popela na krov Europe.

Miloš Marinković proveo je više od dva desetljeća na najodgovornijim funkcijama u Crvenoj zvezdi. Najduže je obnašao dužnost tajnika stručnog stožera, prateći klub na 684 službene utakmice. Bio je uz momčad tijekom svih ključnih trenutaka, uključujući i povijesno finale Kupa europskih prvaka u Bariju, kada je Zvezda ostvarila svoj najveći uspjeh.

Njegova pedantnost postala je klupska legenda. Marinković je od prvog "vječitog derbija" protiv Partizana, odigranog davne 1947. godine kojem je i sam svjedočio, pa sve do utakmice sa Zenitom 2004., brižljivo bilježio svaki sastav i svakog strijelca.  Nakon umirovljenja Vladimira Cvetkovića, preuzeo je ulogu glavnog tajnika kluba, a kasnije i prvog čovjeka Sportskog društva Crvena zvezda.

Upleten u skandal

Karijera Miloša Marinkovića nije bila bez kontroverzi. Početkom 2000-ih, našao se u središtu velike afere koja je potresla srpski nogomet. U veljači 2008. godine, uhićen je zajedno s Draganom Džajićem i Vladimirom Cvetkovićem pod optužbama za zlouporabu službenog položaja i pronevjeru novca od transfera igrača.

Prema izvještajima istražitelja, istraga se fokusirala na nekoliko transfera, a najviše se spominjao prelazak Gorana Drulića u španjolsku Real Zaragozu 2001. godine. Džajić, Cvetković i Marinković proveli su pet mjeseci u pritvoru

