Umrla legenda Crvene zvezde: Bio je u središtu afere koja je potresla srpski nogomet

Umro je Miloš Marinković (88), poznati dužnosnik u beogradskoj Crvenoj zvezdi.

Marinković je bio više od funkcionera; bio je kroničar, vizionar i "tihi heroj iza kulisa" koji je, uz Dragana Džajića i Vladimira Cvetkovića, stvorio momčad koja se 1991. godine popela na krov Europe.

Miloš Marinković proveo je više od dva desetljeća na najodgovornijim funkcijama u Crvenoj zvezdi. Najduže je obnašao dužnost tajnika stručnog stožera, prateći klub na 684 službene utakmice. Bio je uz momčad tijekom svih ključnih trenutaka, uključujući i povijesno finale Kupa europskih prvaka u Bariju, kada je Zvezda ostvarila svoj najveći uspjeh.

Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obaveštava javnost da nas je u 89. godini života napustio jedan od najznačajnijih operativaca u istoriji našeg kluba Miloš Miša Marinković, čovek čije ime zauzima posebno mesto među legendama. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici… pic.twitter.com/GK5VKBdd34 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 8, 2025

Njegova pedantnost postala je klupska legenda. Marinković je od prvog "vječitog derbija" protiv Partizana, odigranog davne 1947. godine kojem je i sam svjedočio, pa sve do utakmice sa Zenitom 2004., brižljivo bilježio svaki sastav i svakog strijelca. Nakon umirovljenja Vladimira Cvetkovića, preuzeo je ulogu glavnog tajnika kluba, a kasnije i prvog čovjeka Sportskog društva Crvena zvezda.

Upleten u skandal

Karijera Miloša Marinkovića nije bila bez kontroverzi. Početkom 2000-ih, našao se u središtu velike afere koja je potresla srpski nogomet. U veljači 2008. godine, uhićen je zajedno s Draganom Džajićem i Vladimirom Cvetkovićem pod optužbama za zlouporabu službenog položaja i pronevjeru novca od transfera igrača.

Prema izvještajima istražitelja, istraga se fokusirala na nekoliko transfera, a najviše se spominjao prelazak Gorana Drulića u španjolsku Real Zaragozu 2001. godine. Džajić, Cvetković i Marinković proveli su pet mjeseci u pritvoru