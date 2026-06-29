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Mladi Vatreni otvaraju Euro protiv Ukrajine: Imaju jaku obranu, ali Hrvatska je favorit

Mladi Vatreni otvaraju Euro protiv Ukrajine: Imaju jaku obranu, ali Hrvatska je favorit
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Foto: Alex Nicodim/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ukrajinski mladi nogomet ima bogatu tradiciju

29.6.2026.
7:00
Antonela Ištvan
Alex Nicodim/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina, nakon desetljeća izbivanja, vraća se na veliku scenu Europskog prvenstva. Izabranike Siniše Oreščanina na otvaranju turnira u Walesu, 29. lipnja u 21:00, čeka nimalo lagan zadatak. Prvi protivnik u zahtjevnoj "skupini smrti", u kojoj su još Italija i Srbija, jest čvrsta i talentirana reprezentacija Ukrajine. Pobjeda na startu ključna je za daljnje ambicije i borbu za visok plasman.

Nasljednici zlatne generacije iz 2009.

Ukrajinski mladi nogomet ima bogatu tradiciju. Dok seniorska reprezentacija čeka na veliki trofej, njihova U-19 selekcija okitila se naslovom europskih prvaka 2009. godine, što svjedoči o kvaliteti njihove škole nogometa. Današnju momčad vodi iskusni izbornik Dmytro Mykhaylenko, a na Euro su stigli suvereno, osvojivši prvo mjesto u svojoj elitnoj kvalifikacijskoj skupini. Njihov put pokazuje da se radi o uigranoj i natjecateljski zreloj ekipi koja zna kako ostvariti rezultat, a naslijeđe prijašnjih uspjeha daje im dodatno samopouzdanje.

Spoj Šahtara, Dinama i europskih velikana

Okosnicu ukrajinske reprezentacije čine igrači iz akademija nacionalnih giganata, Šahtara i kijevskog Dinama. Ipak, ono što ovu generaciju čini posebno opasnom jest da značajan broj njihovih ključnih igrača već skuplja iskustvo u jakim europskim ligama. Posebnu pozornost hrvatska obrana morat će obratiti na napadački dvojac: Bohdana Popova, koji se razvija u talijanskom Empoliju, te Dmytra Bogdanova, člana njemačkog Union Berlina. Tu je i kapetan Kyrylo Dihtyar, igrač Metalista 1925, koji drži obranu. Uz njih, u veznom redu djeluje Bohdan Olychenko, koji je pod ugovorom s Bayernom, dok prijeti i Yaroslav Boyko iz Valencijine škole. Taj spoj domaćih i inozemnih talenata daje im taktičku širinu.

Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo

Čvrsta obrana, ali napad u gostima šteka

Analiza forme ukrajinske momčadi otkriva zanimljiv paradoks. Iako ih se smatra ekipom napadačkog mentaliteta, statistika sugerira drugačije. U posljednjih osam utakmica poraženi su samo jednom, što potvrđuje njihovu čvrstinu i dobru organizaciju. Teško primaju golove, no tu leži i njihova najveća boljka, koja bi mogla biti prilika za Hrvatsku. Na posljednje tri gostujuće utakmice u kvalifikacijama za Euro, Ukrajinci nisu uspjeli postići pogodak. Njihove su utakmice u gostima redovito završavale s manje od tri gola, što sugerira da se radi o taktički discipliniranoj, ali ofenzivno limitiranoj momčadi kada igraju na neutralnom terenu.

Pred Vatrenima je izazovan, ali ne i nesavladiv protivnik. Ukrajina je organizirana momčad, no Oreščaninovi izabranici imaju kvalitetu parirati im. Ključ uspjeha bit će probiti čvrsti ukrajinski blok i iskoristiti njihovu neefikasnost. Dobar rezultat na otvaranju bio bi golem vjetar u leđa za nastavak natjecanja i borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, što je glavni cilj ove vrlo nadarene generacije. Utakmicu protiv Ukrajine gledajte od 21 satu na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Euro U-19Hrvatska U 19 ReprezentacijaUkrajinska Nogometna ReprezentacijaVoyo
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