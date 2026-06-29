Mladi Vatreni otvaraju Euro protiv Ukrajine: Imaju jaku obranu, ali Hrvatska je favorit
Ukrajinski mladi nogomet ima bogatu tradiciju
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina, nakon desetljeća izbivanja, vraća se na veliku scenu Europskog prvenstva. Izabranike Siniše Oreščanina na otvaranju turnira u Walesu, 29. lipnja u 21:00, čeka nimalo lagan zadatak. Prvi protivnik u zahtjevnoj "skupini smrti", u kojoj su još Italija i Srbija, jest čvrsta i talentirana reprezentacija Ukrajine. Pobjeda na startu ključna je za daljnje ambicije i borbu za visok plasman.
Nasljednici zlatne generacije iz 2009.
Ukrajinski mladi nogomet ima bogatu tradiciju. Dok seniorska reprezentacija čeka na veliki trofej, njihova U-19 selekcija okitila se naslovom europskih prvaka 2009. godine, što svjedoči o kvaliteti njihove škole nogometa. Današnju momčad vodi iskusni izbornik Dmytro Mykhaylenko, a na Euro su stigli suvereno, osvojivši prvo mjesto u svojoj elitnoj kvalifikacijskoj skupini. Njihov put pokazuje da se radi o uigranoj i natjecateljski zreloj ekipi koja zna kako ostvariti rezultat, a naslijeđe prijašnjih uspjeha daje im dodatno samopouzdanje.
Spoj Šahtara, Dinama i europskih velikana
Okosnicu ukrajinske reprezentacije čine igrači iz akademija nacionalnih giganata, Šahtara i kijevskog Dinama. Ipak, ono što ovu generaciju čini posebno opasnom jest da značajan broj njihovih ključnih igrača već skuplja iskustvo u jakim europskim ligama. Posebnu pozornost hrvatska obrana morat će obratiti na napadački dvojac: Bohdana Popova, koji se razvija u talijanskom Empoliju, te Dmytra Bogdanova, člana njemačkog Union Berlina. Tu je i kapetan Kyrylo Dihtyar, igrač Metalista 1925, koji drži obranu. Uz njih, u veznom redu djeluje Bohdan Olychenko, koji je pod ugovorom s Bayernom, dok prijeti i Yaroslav Boyko iz Valencijine škole. Taj spoj domaćih i inozemnih talenata daje im taktičku širinu.
Utakmice U19 Hrvatske moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.
Čvrsta obrana, ali napad u gostima šteka
Analiza forme ukrajinske momčadi otkriva zanimljiv paradoks. Iako ih se smatra ekipom napadačkog mentaliteta, statistika sugerira drugačije. U posljednjih osam utakmica poraženi su samo jednom, što potvrđuje njihovu čvrstinu i dobru organizaciju. Teško primaju golove, no tu leži i njihova najveća boljka, koja bi mogla biti prilika za Hrvatsku. Na posljednje tri gostujuće utakmice u kvalifikacijama za Euro, Ukrajinci nisu uspjeli postići pogodak. Njihove su utakmice u gostima redovito završavale s manje od tri gola, što sugerira da se radi o taktički discipliniranoj, ali ofenzivno limitiranoj momčadi kada igraju na neutralnom terenu.
Pred Vatrenima je izazovan, ali ne i nesavladiv protivnik. Ukrajina je organizirana momčad, no Oreščaninovi izabranici imaju kvalitetu parirati im. Ključ uspjeha bit će probiti čvrsti ukrajinski blok i iskoristiti njihovu neefikasnost. Dobar rezultat na otvaranju bio bi golem vjetar u leđa za nastavak natjecanja i borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo U-20, što je glavni cilj ove vrlo nadarene generacije. Utakmicu protiv Ukrajine gledajte od 21 satu na RTL-u 2 i platformi Voyo.