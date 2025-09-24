Što se događa s izraelskim klubovima i što to znači za Dinamo? Sada je sve jasnije

Puno se proteklih dana pisalo o izbacivanju izraelskih klubova iz europskih natjecanja i kako je UEFA o tome trebala raspravljati jučer, ali čini se da je sve bilo fake news.

Naime, nema nikakve potvrde da se jučer održao ikakav sastanak, a kamoli je li se na njemu raspravljalo o izraelskom pitanu. Kako navodi X profil Football Meets Data, sve je počelo prije nekoliko dana kada je izraelski medij prenio kako će se u utorak o tome odlučivati, a onda su svi mediji to prenijeli iako nikakve potvrde nije bilo.

Redovni sastanak UEFA-inog izvršnog odbora na rasporedu je 3. prosinca, a pitanje je hoće li se i tada raspravljati o Izraelu. To znači da sva pisanja o Maccabijevom izbacivanju iz Europske lige i posljedica koje bi to imalo za Dinamo padaju u vodu.

There isn't any confirmation that a meeting was even held yesterday, much less that they voted on such an important matter like the expulsion of a country from UEFA competitions.



Several days ago, one 🇮🇱 Israeli newspaper said that the vote will happen on Tuesday, and the whole… https://t.co/1LOxHqiOqC — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2025

Do prosinca će se odigrati veći dio natjecanja u ligaškom dijelu Europske lige i sigurno je da UEFA neće izbacivati klub usred sezone, a već će proći dva mjeseca od utakmice Maccabi-Dinamo koja će se po svemu sudeći igrati po rasporedu u Bačkoj Topoli.

