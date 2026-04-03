Otkrivena potresna posljednja poruka supruge Diogu Joti: 'Dragi, kad staneš...'

Diogo Jota prošloga je srpnja smrtno stradao u teškoj prometnoj nesreći u automobilu sa svojim bratom. Udovica Dioga Jote, Rute Cardoso otkrila je u biografiji svoju posljednju poruku suprugu.

Jose Manuel Delgado napisao je biografiju Dioga Jote koja izlazi u Portugalu devetog travnja. U emisiji na portugalskoj televiziji voditeljica Isabel Figueira otkrila je koji dio biografije ju je posebno potresao. "Ono što me najviše potreslo prilikom čitanja ulomka iz knjige je način na koji Rute prepričava posljednje poruke koje mu šalje, a koje Diogo nikada nije primio".

'Dragi, kad staneš, nazovi me, jer imam ti nešto za pokazati', a to je bila ova snimka njihovog vjenčanja]", otkrila je portugalska voditeljica. Diogo i Rute znali su se od djetinjstva i vjenčali su se u crkvi u Portu 22. lipnja prošle godine, 13 godina nakon što su počeli hodati i samo 11 dana prije nesreće.

