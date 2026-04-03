STEŽE SRCE /

Otkrivena potresna posljednja poruka supruge Diogu Joti: 'Dragi, kad staneš...'

Jose Manuel Delgado napisao je biografiju Dioga Jote koja izlazi u Portugalu devetog travnja

3.4.2026.
13:49
Diogo Jota prošloga je srpnja smrtno stradao u teškoj prometnoj nesreći u automobilu sa svojim bratom. Udovica Dioga Jote, Rute Cardoso otkrila je u biografiji svoju posljednju poruku suprugu.

Jose Manuel Delgado napisao je biografiju Dioga Jote koja izlazi u Portugalu devetog travnja. U emisiji na portugalskoj televiziji voditeljica Isabel Figueira otkrila je koji dio biografije ju je posebno potresao. "Ono što me najviše potreslo prilikom čitanja ulomka iz knjige je način na koji Rute prepričava posljednje poruke koje mu šalje, a koje Diogo nikada nije primio".

'Dragi, kad staneš, nazovi me, jer imam ti nešto za pokazati', a to je bila ova snimka njihovog vjenčanja]", otkrila je portugalska voditeljica. Diogo i Rute znali su se od djetinjstva i vjenčali su se u crkvi u Portu 22. lipnja prošle godine, 13 godina nakon što su počeli hodati i samo 11 dana prije nesreće.

Diogo JotaLiverpoolTragedijaRute Cardoso
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
