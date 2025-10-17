Ubijen kontroverzni predsjednik nogometnog kluba: Izrešetali ga na autocesti

Ubijen je kontroverzni ciparski poduzetnik i predsjednik tamošnjeg drugoligaša Karmitosse Stavros Demostenus.

Ubijen je 17. listopada u svom vozilu u Limassolu, u napadu koji nosi sva obilježja mafijaške egzekucije. Dok policija istražuje motive koji sežu od poslovnih sporova do nogometnog podzemlja, u javnost izlaze detalji o Demosthenousovoj mračnoj prošlosti, vezama s vrhom vlasti i ulozi "zaštitnika" sumnjivog ruskog kapitala, otkrivajući čovjeka koji je godinama bio neslužbeni vladar grada.

Hladnokrvna likvidacija na autocesti

Prema prvim policijskim izvješćima, napad se dogodio u petak ujutro, nešto prije 10 sati. Demosthenous (49) se nalazio u svom automobilu kada su na njega zapucali nepoznati napadači, za koje se vjeruje da su bili na motociklu ili u kombiju koji je presreo njegovo vozilo. Svjedoci su čuli više hitaca, nakon čega se Demosthenousov automobil zabio u drugo vozilo.

U trenutku napada, automobilom je navodno upravljao njegov 20-godišnji sin, koji je, unatoč stravičnom prizoru, ostao neozlijeđen. U pokušaju da spasi oca, sin ga je pokušao odvesti u bolnicu, no Demosthenous je preminuo u vozilu na putu do tamo. Policija je kasnije nedaleko od mjesta zločina pronašla zapaljeno vozilo za koje se sumnja da su ga napadači koristili za bijeg. Istražitelji slučaj tretiraju kao ciljano ubojstvo, a sve opcije, uključujući povezanost s organiziranim kriminalom, ostaju otvorene.

Dva lica Stavrosa Demosthenousa

U javnosti je Stavros Demosthenous bio poznat kao uspješan poduzetnik i istaknuta figura u ciparskom nogometu. Bio je vlasnik tvrtke Democars, salona rabljenih luksuznih automobila koji je u ponudi imao marke poput Aston Martina, Lamborghinija i Rolls Roycea. Njegova strast prema nogometu očitovala se kroz vođenje drugoligaškog kluba Karmiotissa FC, a prethodno je bio i na čelu prvoligaša Aris Limassol FC. Njegov utjecaj bio je toliki da se prije nekoliko mjeseci njegovo ime spominjalo kao mogućeg kandidata za predsjednika Ciparskog nogometnog saveza.

Međutim, iza te fasade uspješnog biznismena krila se znatno mračnija priča. Izvori upućeni u ciparsko podzemlje opisuju ga kao vođu jednog od najutjecajnijih klanova na otoku, s dubokim vezama u kriminalnom miljeu.

Sjena podzemlja i veze s vrhom vlasti

Demosthenousov uspon započeo je 90-ih godina tijekom krvavog rata bandi za kontrolu nad Limassolom – njegovim noćnim klubovima, ilegalnim kockarnicama, bordelima i unosnim poslovima. Iz tih je sukoba početkom 2000-ih izašao kao pobjednik, poznat po svojoj agresivnosti i nemilosrdnosti. Smatra se da je bio kumče legendarne figure ciparskog podzemlja, Antonisa Fanyerosa, poznatog kao "šef svih šefova".

Ključni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se kroz prijateljstvo s odvjetnikom Phanosom Philippouom, partnerom u odvjetničkom uredu koji je osnovao bivši predsjednik Cipra, Nicos Anastasiades. Prema medijskim napisima, Demosthenousov klan postao je "borbena jedinica" odvjetnika Anastasiadesa. Kada je Anastasiades 2013. izabran za predsjednika države, za Demosthenousa su se otvorile neslućene mogućnosti.

Navodno je dobio kontrolu nad lukom u Limassolu, što je iskoristio za masovni uvoz skupocjenih automobila iz Engleske, za koje se sumnjalo da su ukradeni. Njegov salon automobila ubrzo je postao najveći na Cipru, a klijenti su mu bili uglavnom bogati ruski državljani koji su se doseljavali na otok.

"Zaštitnik" ruskog kapitala i sumnjive afere

Posljednjih godina Demosthenous je postao poznat kao "krov" – zaštitnik koji je bogatim Rusima nudio rješavanje problema s vlastima, ubrzavanje dozvola i pružanje fizičke zaštite. Njegov najpoznatiji partner bio je Dmitriy Punin, ruski državljanin i vlasnik online kasina Pin-Up, koji je pod istragom u Ukrajini zbog pranja novca i veza s Rusijom.

Demosthenous je Puninu navodno osiguravao potpunu zaštitu: ušutkivao je novinare koji su negativno pisali o njemu, organizirao paljenje automobila konkurenciji i koristio svoj utjecaj da mu ishodi sve potrebne dozvole. Njihova suradnja kulminirala je skandalom oko nogometnog kluba Karmiotissa. Punin je 2022. kupio klub, no nakon optužbi za namještanje utakmica, fiktivno ga je prodao Demosthenousu kako bi se sklonio od istrage. Sumnja se da je Puninov klub namještao utakmice u dogovoru s kladionicama koje je kontrolirao upravo Demosthenous.

Njegovo ime također se povezuje s valom ilegalnih preuzimanja imovine ruskih biznismena na Cipru, gdje su deseci milijuna eura "misteriozno" prelazili u ruke konkurenata, uz navodnu zaštitu korumpiranih dijelova tužiteljstva.

