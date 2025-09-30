U Top 10 asistenata Europe svoje mjesto našla i dva reprezentativca Hrvatske

Iako je sezona još 'zelena', nakupio se dovoljan broj utakmica za prve analize i prosjeke učinaka.

Pogled na asistencije otkriva i sjajan učinak dvojice hrvatskih igrača. Mundo Deportivo složio je poredak po prosjeku asistecija, a Lovro Majer našao se na trećem mjestu s prosjekom od 0.80 asistencija. Petar Sučić dijeli deveto mjesto s Trossardom uz prosjek od 0.71 asistenciju.

Na vrhu poretka je Lamine Yamal s prosjekom od 0.89 asistencija. Nedavno izabran za drugoplasiranog u izboru za Zlatnu loptu, vratio se protiv Real Sociedada nakon nekoliko tjedana izbivanja zbog fizičkih problema. I u roku od minute nakon izlaska na teren, asistirao je.

U četiri utakmice koje je odigrao za katalonski klub, asistirao je tri puta (i postigao dva gola) u samo 302 minute. Ako se tome dodaju i ostala tri gola koja je postigao za reprezentaciju protiv Bugarske i Turske prije ozljede, ukupan broj je šest, što Laminea svrstava i među najbolje strijelce kontinenta u dosadašnjem dijelu sezone.

