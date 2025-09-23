Talijani nisu očarani samo Modrićem: 'Sučić je majstor svih zanata i privilegija svakog trenera'

Petar Sučić ponovno je očarao Talijane i potrudio se kako nogometna ćizma ne priča samo o jednom Hrvatu u Milanu.

Perinih devedeset minuta protiv Sassuola izazvalo je veliko oduševljenjne, ali i olakšanje o kojem piše ugledni Corriere dello Sport.

"Hrvat se vratio u formu, učinkovito izbrisavši lošu utakmicu ​​protiv Udinesea. Donio je kvalitetu svojim suigračima, kombinirajući jasne odluke s izvanrednom tehničkom uglađenošću: igrač poput njega je privilegija za svakog trenera, sposoban je utjecati na izgradnju igre i fazu bez posjeda lopte na razne načine. Chivu ga je pohvalio nakon utakmice, ohrabren jednim aspektom više od drugih: bivši igrač Dinama pokazao je svoju sposobnost igranja na visokoj razini čak i kao lijevi vezni", pišu Talijani nastavljajući o Sučićevim kvalitetama:

"U prvom porazu sezone na Meazzi, više od samog neuspjeha, postojala je određena zabrinutost da je, nakon što je preusmjeren na tu stranu, izgubio svoje sigurnosti i referentne točke. Ono što smo vidjeli u nedjelju, u iščekivanju daljnje potvrde, čini se da je u potpunosti otklonilo te sumnje. I to je važan pokazatelj za trenera Nerazzurra. Sada može sve više naglašavati razumijevanje s Calhanogluom i Barellom, bez potrebe da zamišlja premještanje svog broja 23. Sučić može biti Mkhitaryanov nasljednik u svakom pogledu: igra ulogu s istom inteligencijom i kvalitetom. Također posjeduje pozicijski osjećaj koji je bitan u formaciji koja bi inače riskirala da postane neuravnotežena upadima Bastonija i Dimarca. Upravo je to Interu trebalo kako bi se izbjeglo narušavanje ravnoteže u veznom redu, nešto što Frattesi, na primjer, do sada nije uspio pružiti."

Mlađi od dva bratića Sučić je kako kažu Talijani 'majstor svih zanata', no ipak ističu aspekt koji treba poboljšati.

"Međutim, još uvijek postoji jedno područje gdje može dati bolji doprinos. Sam Cristian Chivu naglasio je to na konferenciji za novinare nakon završnog zvižduka: "On također treba unijeti malo snage u dvoboje. Malo je slab, ali ima kvalitetu i to je pokazao", rekao je rumunjski trener. To ga je razmatranje navelo da bivšeg igrača Cagliarija preferira u odnosu na Hrvata na poziciji kreatora igre kada Calhanoglu nije bio na terenu. Sljedeći korak je jasan: povećati natjecateljski duh kako bi ga definitivno učinio bitnim svestranim igračem u veznom redu Nerazzurra. Temelji su tu, posebno nakon uzdaha olakšanja koji je odahnuo u nedjelju navečer: da bi ga češće viđali na terenu, neće biti potrebno bez Barelle, niti ga oslabiti pomicanjem na lijevu stranu", zaključuju u uglednom mediju.

