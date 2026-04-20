Novi eksces potresao Španjolsku: Sudac prekinuo utakmicu zbog sramotnih povika s tribina

Nogomet u Španjolskoj ponovno je pao u drugi plan zbog scene koja je izazvala osudu javnosti. Susret Salamance i B momčadi Deportiva iz La Corune u okviru petog ranga ligaškog nogometa ostao je upamćen po rasističkim i islamofobnim povicima koji su dopirali s tribina stadiona Helmántico, a ne po onome što se događalo na terenu.

Incident se dogodio u 36. minuti, kada je glavni sudac odlučio aktivirati protokol protiv rasizma i privremeno zaustaviti utakmicu. Nakon što je obavijestio službene osobe uz teren, s razglasa je upućeno upozorenje navijačima da sporni povici moraju odmah prestati, uz jasno upozorenje da bi susret mogao biti i potpuno prekinut ako se ponašanje ponovi.

Prema zapisniku suca, razlog prekida bilo je skandiranje iz dijela tribine povezanog s domaćim navijačima, gdje se čulo: “Musliman je onaj tko ne skače.” Upravo je taj detalj posebno naglašen u službenom izvještaju, čime je dodatno potvrđena težina incidenta koji je obilježio utakmicu.

Iako je meč nakon kratkog prekida nastavljen i priveden kraju, ružne scene ostavile su gorak okus. Umjesto da se govori o rezultatu i igri, fokus je prebačen na ponašanje s tribina, što je još jedan udarac za imidž španjolskog nogometa, koji se posljednjih tjedana sve češće suočava s ovakvim ispadima. O istim povicima već se govorilo i nakon prijateljske utakmice između Španjolske i Egipta, kada su diskriminatorna skandiranja izazvala burne reakcije i osude.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da ovakvi incidenti više ne djeluju kao izolirani slučajevi. Španjolski nogomet tako se ponovo našao pred ozbiljnim pitanjem: koliko će još puta tribine preuzeti glavnu riječ prije nego što sankcije i reakcije postanu dovoljno snažne da ovakve scene zaustave jednom zauvijek

POGLEDAJTE VIDEO: Tarran Mackenzie doživio noćnu moru