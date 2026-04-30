Kakva priča: Španjolski rudar ponovno debitira na golu sa 70 godina

Angel Mateos, 70-godišnji bivši rudar i nogometni vratar, u nedjelju će opet stati među vratnice španjolskog petoligaša Colunge u prvenstvenoj utakmici čime mu klub odaje priznanje za "strast" i "sportski život bez obzira na dob".

Mateos, koji je tijekom karijere uspio stići do treće španjolske lige, posljednju službenu utakmicu odigrao je 1998.

"Uzbuđen sam, prolaze me trnci, kao da ponovno debitiram, premda je prošlo 50 godina“, rekao je u obraćanju medijima u Asturiji, pokrajini na sjeveru Španjolske.

U tom kraju, nekoć poznatom po rudarstvu, Mateos je od 6 do 13 sati radio u mraku, a onda bi u 16 sati odlazio na trening.

"Tada bih se dobro provodio", rekao je.

Ostao je čitav život vezan za klub iz Colunge, mjesta s 3.200 stanovnika, gdje danas pomaže vratarima.

Ideja da ponovo navuče rukavice rodila se na jednom "haklu", odnosno tijekom neformalnog igranja nogometa na kojem sudjeluju klupski dužnosnici.

S obzirom da su Colunga i njen suparnik Praviano već osigurali opstanak u ligi, a da je uprava procijenila da nastupom svog veterana nitko neće biti oštećen, Mateos je dobio poziv.

"Sposoban sam za sve što se traži od petoligaškog vratara. To znam jer ponekad treniram s njima“, izjavio je.

"Nisam baš visok, klasične sam visine iz vremena kada smo mi vratari bili visoki oko 172 centimetra. Bili smo brzi, agilni. Iste sam težine kao kad sam imao 18 godina, a fizički sam vrlo dobro. Cijeli život sam se bavio sportom i održavam formu. Nikad nisam pušio, nikad nisam pio", objasnio je.

Aos 70 anos, Ángel Mateos se tornará o jogador mais velho em uma partida oficial no futebol espanhol.



Será uma homenagem do Colunga por seus serviços prestados na preparação dos goleiros da equipe.



Mateos, que deixou os gramados aos 43 anos, jogará contra o Praviano pela… pic.twitter.com/t2jfea0Z88 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) April 29, 2026

Njegov nastup izazvao je interes u mjestu, a posebno mu se veseli Mateosov 10-godišnji unuk.

Zasad je nepoznato hoće li biti u početnom sastavu.

"Jako je motiviran pa bi htio igrati čitavu utakmicu, ali ideja je da odigra jedan manji dio, vidjet ćemo točno koliko“, izjavio je trener Efren Diaz.

To će biti posebna utakmica u kojoj će mu klub odati priznanje. Na društvenim mrežama je objavio fotografiju 70-godišnjeg vratara iz nekih davnih vremena.

"Ne radi se ovdje o rekordu niti o ekscentričnosti. Radi se o priznanju“, priopćila je Colunga putem Instragrama. „Mateos predstavlja upravo ono što zagovaramo u klubu: strast, ustrajnost, poštovanje prema nogometu i sportski način života koji nadilazi godine“.

Colunga je napomenula da je riječ o osobi koja je bila rudar, koja je posvetila svoj život radu i nogometu, te dostojanstveno predstavljala taj sport.

"Mateos ne igra zato što ima 70 godina nego zato jer je to zaslužio“, poručio je klub.

