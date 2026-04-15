PREDNJAČI DRUGA OPCIJA /

U Milanu prekrižili Bennacera: Može li Dinamo iskoristiti priliku?

U Milanu prekrižili Bennacera: Može li Dinamo iskoristiti priliku?
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bennacer je u dresu Dinama upisao 13 nastupa postigavši jedan gol, u 5-2 pobjedi protiv Slaven Belupa u prosincu prošle godine

15.4.2026.
20:56
Hina
Vezni igrači Alžirac Ismael Bennacer (28) i Amerikanac Yunus Musah (23) na koncu sezone napuštaju Dinamo i Atalantu i vraćaju se u Milanello, međutim čelnici Milana više ne računaju na njihove usluge i morat će potražiti nove sredine.

Zagrebački Dinamo Atalanta neće otkupiti njihove ugovore i nakon što im na koncu sezone završi posudba, Bennacer i Musah se vraćaju na San Siro.

U igri je bilo ukupno 40 milijuna eura, 15 milijuna za Alžirca, te 25 milijuna eura za Amerikanca. Za Dinamo je to prevelik novac, dok su u Bergamu odlučili da neće platiti za igrača koji je u 26 nastupa zabio samo dva gola.

Talijanska Gazzetta navodi kako za Bennacera i Musaha više nema "sreće" niti u Milanu i prekriženi su za novu sezonu. "Rossoneri" će obojicu pokušati prodati.

Mladi Amerikanac je stigao u Milan 2023. iz Valencije za 20 milijuna eura, uz godišnju plaću od dva milijuna eura. S druge strane Bennacer je u Milanu od 2019. kada je stigao iz Empolija za 16 milijuna eura, uz godišnju plaću od četiri milijuna eura.

Tijekom karijere bio je i član Marseillea, Arsenala, Tours i Arlesa. Talijani navode kako bi jedan od scenarija za alžirskog veznjaka mogla bi biti Saudijska Arabija, gdje se pojavio određeni interes.

Bennacer je u dresu Dinama upisao 13 nastupa postigavši jedan gol, u 5-2 pobjedi protiv Slaven Belupa u prosincu prošle godine.

Ac Milan, Dinamo, Ismael Bennacer
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
