U Mainzu umro navijač Zrinjskog, isplivali detalji: 'Zadesila nas tužna vijest'
Zbog njegove smrti su navijači Zrinjskog počeli utakmicu protiv Mainza minutom šutnje
Jedan navijač bosanskohercegovačkog prvoligaša Zrinjskog iz Mostara umro je u četvrtak u Mainzu, objavio je Bljesak.info.
Navodi se da je tijelo mladića S.D. pronađeno u stanu u Mainzu, a prema prvim informacijama radi se e o navijaču iz Rame koji je došao u Njemačku navijati za Zrinjski na tom gostovanju u Konferencijskoj ligi.
Zbog ove tragedije navijači Zrinjskog započeli su utakmicu minutom šutnje.
Njemačka policija provodi istragu nakon koje će biti poznato više informacija o ovoj tragediji.
Povodom smrti navijača oglasila se i skupina navijača Zrinjskog, Ultras-Zrinjski Mostar, koji su potvrdili tragediju i otkrili identitet preminuloga.
"Netom prije početka sinoćnje utakmice u Mainzu, zadesila nas je tužna vijest.
Iznenada nas je napustio naš član i prijatelj iz Rame - Slaven Dolić.
Slavene, počivaj u miru Božjem!", objavili su.
