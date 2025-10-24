U Mainzu umro navijač Zrinjskog, isplivali detalji: 'Zadesila nas tužna vijest'

Jedan navijač bosanskohercegovačkog prvoligaša Zrinjskog iz Mostara umro je u četvrtak u Mainzu, objavio je Bljesak.info.

Navodi se da je tijelo mladića S.D. pronađeno u stanu u Mainzu, a prema prvim informacijama radi se e o navijaču iz Rame koji je došao u Njemačku navijati za Zrinjski na tom gostovanju u Konferencijskoj ligi.

Zbog ove tragedije navijači Zrinjskog započeli su utakmicu minutom šutnje.

Njemačka policija provodi istragu nakon koje će biti poznato više informacija o ovoj tragediji.

Povodom smrti navijača oglasila se i skupina navijača Zrinjskog, Ultras-Zrinjski Mostar, koji su potvrdili tragediju i otkrili identitet preminuloga.

"Netom prije početka sinoćnje utakmice u Mainzu, zadesila nas je tužna vijest.

Iznenada nas je napustio naš član i prijatelj iz Rame - Slaven Dolić.

Slavene, počivaj u miru Božjem!", objavili su.

