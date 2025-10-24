Štimac unatoč porazu ponosan na svoje ratnike: 'Igrali smo s bundesligašem u gostima'

Trener nogometaša Zrinjskog Igor Štimac nakon minimalnog 0-1 poraza svoje momčadi u utakmici 2. kola Konferencijske lige na gotovanju kod Mainza izrazio je ponos na borbenost i požrtvovnost koju su pokazali njegovi igrači.

Nakon dva kola Zrinjski ima tri boda u Konferencijskoj ligi, dok je Mainz na maksimalnih šest.

"Mislim da smo bili dobri i dobro parirali u većem dijelu utakmice, čak i bolje s igračem manje nego u prvom dijelu. Sve u svemu, ponosan sam na moju momčad. S igračem manje odigrali smo s bundesligašem u gostima hrabro i požrtvovno onoliko koliko smo mogli u ovom trenutku," rekao je Štimac.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebno je bio zadovoljan zbog toga što se ekipa uspjela postaviti nakon što je isključen veznjak Igor Savić.

'Stajali smo čvrsto'

"Dva bloka su čvrsto stajala u drugom poluvremenu. Puno drugih momčadi bi pala jako i raspala se u ovakvom intenzitetu koji nametne minus, pogotovo kad ima igrača više", naglasio je Štimac.

Pohvalio je ozračje na stadionu u Mainzu i zahvalio navijačima na podršci.

"Mislim da smo najzadovoljniji iz tog razloga što smo opravdali očekivanja naših navijača kroz borbu i požrtvovnost. I iako s porazom, zadovoljno se vraćamo kući," dodao je.

Štimac je zaključio kako je za njega sada najvažniji susret s rivalom Borcem iz Banja Luke kojega Mostarci dočekuju u ponedjeljak sa zaostatkom od četiri boda na vrhu ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO: Mostar na nogama, Štimac se predstavio navijačima: 'Žao mi je što nisam bio od početka'