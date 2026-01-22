FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Kultni turnir ostao je bez još jedne legende: Napustila nas je prerano

Kultni turnir ostao je bez još jedne legende: Napustila nas je prerano
×
Foto: Pixsell

Već sa 15 godina, početkom 1980-ih počeo je igrati Kutiju Šibica i postao prava legenda

22.1.2026.
11:31
Sportski.net
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Velika legenda kultnog malonogometnog turnira Kutije Šibica, Stjepan Pavlic preminuo je u 59. godini života.

Već sa 15 godina, početkom 1980-ih počeo je igrati Kutiju Šibica i postao prava legenda. Legenda Sesveta osvojila je drugo mjesto sa svojom ekipom Alibi Unimag 1990. Turnir je 1991. i 1992. osvojio kao igrač Vero T.IN.US.-a, 1993. s Unimag Puntijarkom, a 1994. je pehar dignuo kao član momčadi Disco NBA Vrbovec.

Svi su hvalili njegovu razornu ljevicu, snagu i tehniku, a često je bio najbolji strijelac turnira. Zagrebački mali nogomet ostao je bez još jednog španera.

POGLEDAJTE VIDEO: Kustura za deliriji na našoj klupi! Hrvatska je stigla do velikog izjednačenja

Mali NogometKutija šibicaSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POČIVAO U MIRU /
Kultni turnir ostao je bez još jedne legende: Napustila nas je prerano