Kultni turnir ostao je bez još jedne legende: Napustila nas je prerano

Velika legenda kultnog malonogometnog turnira Kutije Šibica, Stjepan Pavlic preminuo je u 59. godini života.

Već sa 15 godina, početkom 1980-ih počeo je igrati Kutiju Šibica i postao prava legenda. Legenda Sesveta osvojila je drugo mjesto sa svojom ekipom Alibi Unimag 1990. Turnir je 1991. i 1992. osvojio kao igrač Vero T.IN.US.-a, 1993. s Unimag Puntijarkom, a 1994. je pehar dignuo kao član momčadi Disco NBA Vrbovec.

Svi su hvalili njegovu razornu ljevicu, snagu i tehniku, a često je bio najbolji strijelac turnira. Zagrebački mali nogomet ostao je bez još jednog španera.

