Hrvatskoj na putu stoji strašna ekipa: Jedni su od favorita prvenstva

Mladu hrvatsku nogometnu reprezentaciju u drugom kolu skupine B Europskog prvenstva za igrače do 19 godina u Walesu očekuje najteži mogući ispit. S druge strane terena stajat će vršnjaci iz Italije, moćna selekcija koja na turnir nije došla samo sudjelovati, već i obraniti naslov prvaka osvojen 2023. godine.

Utakmica koja se igra u četvrtak, 2. srpnja 2026., s početkom u 15:00 sati po srednjoeuropskom vremenu na stadionu The Oval u Caernarfonu, bit će prvi službeni međusobni dvoboj ovih reprezentacija, što cijeloj priči daje notu potpune neizvjesnosti i čini je pravim testom zrelosti za obje momčadi. Talijani su prvenstvo otvorili dominantnom pobjedom protiv Srbije i eventualnim trijumfom protiv Hrvatske već bi osigurali plasman u polufinale.

Iskusni strateg i taktička zrelost

Na čelu talijanske ekspedicije nalazi se iskusni stručnjak Alberto Bollini, čovjek koji je ponovno preuzeo U-19 selekciju 2022. godine i odmah je odveo do krova Europe. Bollini je poznat kao izniman taktičar čija se filozofija temelji na savršenoj ravnoteži između obrambene čvrstine i napadačke efikasnosti. Njegove momčadi igraju zrelo, strpljivo i disciplinirano, što je stil koji se uvelike razlikuje od onoga što, prema analizama, preferira hrvatska vrsta, sklonija napadačkom i otvorenijem pristupu. Dok se Italija oslanja na stabilnost i konzistentnost, za Hrvatsku se navodi kako još uvijek traži pravi ritam. Upravo bi sraz tih dviju različitih nogometnih filozofija mogao odlučiti pobjednika.

U Bollinijevom stožeru ključne uloge imaju i pomoćni trener Christian Maggio te trener vratara Graziano Vinti, koji zajedno rade na razvoju nove generacije talijanskih zvijezda. Njihov cilj je jasan: nastaviti nizati uspjehe i potvrditi da je talijanski nogomet u mlađim uzrastima ponovno postao sila na koju svi moraju računati.

Nova generacija talenata iz europskih velikana

Bollini je u Wales poveo dvadeset igrača, uglavnom rođenih 2007. godine, uz nekoliko mlađih iznimno darovitih pojedinaca. Snaga ove momčadi leži u kolektivu, ali i u individualnoj kvaliteti igrača koji dolaze iz omladinskih pogona najvećih talijanskih i europskih klubova. Na vratima su Massimo Pessina iz Bologne i Tommaso Vannucchi iz Cosenze. Obrambenu liniju, ključ Bollinijeve taktike, čine igrači iz Intera, Rome i Juventusa poput Mattea Cocchija, Federica Nardina i Niccolòa Rizza, uz Andreu Natalija koji se razvija u nizozemskom AZ Alkmaaru.

Vezni red odiše kreativnošću, a predvode ga Federico Coletta iz Benfice, Matteo Mantini iz švicarskog Grasshoppera te Emanuele Sala iz Milana. Ipak, najveća snaga krije se u napadu. U pobjedi od 2:0 protiv Srbije na otvaranju prvenstva posebno su se istaknuli veznjak Mattia Liberali, član Milana, te napadač Intera Jamal Iddrissou, koji su postigli pogotke i pokazali da predstavljaju konstantnu opasnost za suparničke obrane. Uz njih su tu i drugi talenti poput Mattije Mosconija (Inter) i Antonija Arene (Roma), što Italiji daje zavidnu širinu u ofenzivnom dijelu momčadi. Službeni popis talijanske reprezentacije potvrđuje da se radi o selekciji sazdanoj od igrača s velikim potencijalom.

Prijenos na RTL 2 i Voyo

Talijanska U-19 reprezentacija ima izuzetno bogatu povijest na europskim prvenstvima. Naslov prvaka osvajali su četiri puta, a uz to su u nekoliko navrata igrali i u finalu. Na ovaj turnir stigli su u sjajnoj formi, neporaženi u posljednjih sedam susreta, od čega su ostvarili pet pobjeda. Pobjeda nad Srbijom samo je potvrdila njihovu snagu i ulogu jednog od glavnih favorita za naslov.

Za sve navijače koji žele podržati mlade Vatrene, osiguran je izravan prijenos utakmice. Dvoboj iz Walesa moći će se pratiti na televizijskom kanalu RTL 2. Uz to, za one koji preferiraju gledanje putem interneta, susret će biti dostupan i na streaming platformi Voyo u 15 sati.