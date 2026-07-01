Hrvatska U-19 protiv Italije: Evo gdje pratiti ključan dvoboj za Svjetsko prvenstvo

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra jednu od najvažnijih utakmica generacije. U sklopu Europskog prvenstva za igrače do 19 godina suprotstavit će se Italiji, a ulog je golem. Susret počinje sutra u 15:00 sati.

Prijenos osiguran na dvije platforme

Za sve navijače koji žele podržati mlade Vatrene, osiguran je izravan prijenos utakmice. Dvoboj iz Walesa moći će se pratiti na televizijskom kanalu RTL 2. Uz to, za one koji preferiraju gledanje putem interneta, susret će biti dostupan i na streaming platformi Voyo. Platforma u vlasništvu RTL-a prenosit će sve nastupe hrvatske reprezentacije tijekom prvenstva, omogućujući gledateljima da ne propuste nijedan važan trenutak akcije.

"Skupina smrti" i borba za SP

Značaj utakmice dodatno je naglašen činjenicom da se Hrvatska, nakon dugih deset godina, vratila na Euro te se nalazi u iznimno teškoj skupini B, koju su mnogi prozvali "skupinom smrti". Uz Italiju, protivnici našim nadama bit će i jake reprezentacije Srbije i Ukrajine. Svaki bod je od presudne važnosti, ne samo za prolazak skupine, već i zbog dodatnog uloga. Naime, Europsko prvenstvo ujedno služi i kao kvalifikacijski turnir za odlazak na Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina 2027. godine.

Ovo je prva velika prepreka na putu prema ostvarenju snova za ovu talentiranu generaciju. Podrška navijača bit će ključna, stoga u četvrtak ne propustite podržati budućnost hrvatskog nogometa.