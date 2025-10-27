POČIVAO U MIRU /

Tužna vijest: Preminuo bivši nogometaš Hajduka, Cibalije i Osijeka

Tužna vijest: Preminuo bivši nogometaš Hajduka, Cibalije i Osijeka
×
Foto: Pixsell

U elitni rang hrvatskog nogometa vratio se 2009. kao član Cibalije

27.10.2025.
11:44
Sportski.net
Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tužna vijest stiže iz Austrije! U 41. godini preminuo je Josip Lukačević, bivši nogometaš s 78 nastupa u Prvoj HNL, koji je kroz karijeru nosio dresove Hajduka, Cibalije, Osijeka i Lučkog.

Lukačević je rođen 3. studenoga 1983. u Brčkom. Nogometni put u Hrvatskoj započeo je 2005. dolaskom u Hajduk, gdje je odigrao nekoliko prijateljskih utakmica prije prelaska u Široki Brijeg.

U elitni rang hrvatskog nogometa vratio se 2009. kao član Cibalije, a zatim dvije sezone proveo u Osijeku. U karijeri je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Nogometni svijet oprašta se od još jednog bivšeg igrača koji je ostavio trag na hrvatskim terenima.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

HnlLegenda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POČIVAO U MIRU /
Tužna vijest: Preminuo bivši nogometaš Hajduka, Cibalije i Osijeka