Tužna vijest: Preminuo bivši nogometaš Hajduka, Cibalije i Osijeka

Tužna vijest stiže iz Austrije! U 41. godini preminuo je Josip Lukačević, bivši nogometaš s 78 nastupa u Prvoj HNL, koji je kroz karijeru nosio dresove Hajduka, Cibalije, Osijeka i Lučkog.

Lukačević je rođen 3. studenoga 1983. u Brčkom. Nogometni put u Hrvatskoj započeo je 2005. dolaskom u Hajduk, gdje je odigrao nekoliko prijateljskih utakmica prije prelaska u Široki Brijeg.

U elitni rang hrvatskog nogometa vratio se 2009. kao član Cibalije, a zatim dvije sezone proveo u Osijeku. U karijeri je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Nogometni svijet oprašta se od još jednog bivšeg igrača koji je ostavio trag na hrvatskim terenima.

