Tudoru u Juventus već u siječnju stiže napadač Reala! Brazilac seli u Torino

Tudoru u Juventus već u siječnju stiže napadač Reala! Brazilac seli u Torino
Foto: Profimedia

Juventus je trenutačno peti na ljestvici Serie A te se ove sezone, barem u prvenstvu, ponovno napadački muči

12.10.2025.
18:24
HINA
Profimedia
Od siječnja bi vrlo lako torinski Juventus, kojeg vodi hrvatski strateg Igor Tudor, mogao biti jači za talentiranog 19-godišnjeg brazilskog nogometaša Endricka.

Talijanski mediji u nedjelju su objavili da Juventus radi na tome da iz madridskog Reala na posudbu dovede Endricka koji ove sezone gotovo isključivo grije klupu „kraljevskog kluba“. Realu bi bilo u interesu posuditi igrača da negdje ima kontinuitet igranja, Juventusu bi njegova kvaliteta sigurno dobrodošla, a i Talijan Carlo Ancelotti, inače izbornik Brazila, volio bi da Endrick što više igra čime bi održavao formu za Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Endrick je prošle godine došao u Real iz brazilskog Palmeirasa gdje je odlično igrao te je u 66 prvenstvenih nastupa postigao 18 golova. U Realu je dosad odigrao 22 utakmice u La Ligi i samo je jednom bio strijelac.

Juventus je trenutačno peti na ljestvici Serie A te se ove sezone, barem u prvenstvu, ponovno napadački muči. Postigao je tek devet golova u šest susreta pa bi dolazak Endricka svakako pojačao napadačke opcije torinskog kluba.

Endrick je u karijeri odigrao 14 utakmica za Brazil te je tri puta bio strijelac.

