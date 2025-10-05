Modrić i Tudor u velikom derbiju, a Talijani se prisjećaju: 'Luka je debitirao uz Igora'

Veliki derbi večeras u Italiji obojen je u kockice. Juventus Igora Tudora dočekuje Milan Maxa Allegrija kojeg na terenu predvodi Luka Modrić. Oči cijele Italije uprte su u taj veliki susret, a talijanski mediji svu su tintu potrošili na Modrića i njegove majstorije od kada je u Italiji.

Ne čudi zato niti tekst Gazzette koji se uoči derbija prisjeća da je Modrić dijeli svlačionicu hrvatske reprezentacije s Igorom Tudorom. "Na dan reprezentativnog debija Luke Modrića, bio je uz Igora Tudora i suočio se s izvjesnim... Leom Messijem", piše talijanski list.

Naravno, riječ je o prijateljskoj utakmice Hrvatske i Argentine u Baselu 2006. kada je Modrić debitirao. Modrić je uz Tudora bio i u dvije utakmice Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. nakon kojega je Tudor objesio kopačke o klin.

"Te večeri pokazao je neke bljeskove klase, ali njegovu izvedbu neizbježno je zasjenio Leov gol i asistencija (za Teveza). Tudor se loše snašao, a Gazzetta ga je opisala kao "previše statičnog stopera da bi mogao popuniti praznine", prisjetila se Gazzetta Modrićeva debija za Vatrene.

