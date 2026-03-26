VELIKI OKRŠAJ /

Tricolori srušili Don Carlove trupe: Francuzi s igračem manje bolji od Brazila

Tricolori srušili Don Carlove trupe: Francuzi s igračem manje bolji od Brazila
Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA/Alamy/Profimedia

Pogotke su za Francuze postigli Killyan Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazilce Bremer (79)

26.3.2026.
23:12
Hina
Fotoarena, Foto Arena LTDA/Alamy/Profimedia
U pripremnoj nogometnoj utakmici u Foxboroughu u SAD-u nogometaši Francuske su svladali Brazil s 2-1 (1-0). 

Pogotke su za Francuze postigli Killyan Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazilce Bremer (79). 

U dvoboju jednih od favorita predstojećeg Svjetskog prvenstva Francuska je pokazala više i zasluženo pobijedila Brazilce, koji su djelovali poprilično nepovezano uoči dvoboja s Hrvatskom u Orlandu 1. travnja.

Francuzi su bili bolji u prvom dijelu i za to su nagrađeni golom u 32. minuti. Casemiro je izgubio loptu kod centra, a Ousmanne Dembele precizno proigrao Mbappea, koji lobom vara vratara Edersona

Brazilci su puno bolje započeli drugio dio, a u 55. minuti je Francuzima isključen Davot Upamecano, koji je kao zadnji igrač obrane prekršajem zaustavio Wesleya. No i s igračem manje Francuzi su došli do drugog gola u 65. minuti iz brzog protunapada u kojem je Michael Olise proigrao Ekitikea, a ovaj prebacio brazilskog vratara. 

U 79. minuti Brazilci su smanjili preko braniča Juventusa Bremera nakon velike gužve i ubacivanja Luisa Henriquea

Brazil u Orlandu za pet dana igra s Hrvatskom.  

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

