Najveću derbi hrvatskog nogometa igra se u subotu od 21:05. Branitelj naslova Dinamo u 5. kolu HNL-a dočekuje Hajduk na Maksimiru. Na jutrošnjoj konferenciji trener Valdas Dambrauskas najavio je derbi.

Na samom početku rekao je kako će Nikola Kalinić putovati s ekipom i biti u konkurenciji za nastup:

"Očekujemo da će Nikola Kalinić putovati u Zagreb, vidjet ćemo što može nakon što ga mjesec dana nije bilo. Jan Mlakar? Nije mu lako, ali zbog natrpanog rasporeda, možemo očekivati promjene u momčadi. Imamo više od 20 igrača koji mogu dokazati što mogu", rekao je trener Bilih pa pojasnio kako priprema momčad u zgusnutom rasporedu:

'Očekujem raspoloženi Dinamo'

"Igrači koji nisu startali protiv Vitorije odradili su trening, danas popodne slijedi novi, a onda putujemo u Zagreb. Vjerujem da se u ovoj utakmici ne radi o treningu već o mentalitetu i zajedništvu koje treba pokazati na terenu."

Može li Hajduk do pobjede?

"Za nas je ovo tek treća utakmica u ligi, puno ih je još ostalo. Sezona je tek krenula, klubovi još nisu kompletirali postave, mislim da je ovo utakmica tek zagrijavanje za sezonu, ali slažem se da je velika i bitna. Očekujemo je u dobrom raspoloženju, kao i Dinamo kojem čestitatm na pobjedi protiv Ludogoreca. Ne dolazimo se samo braniti, želimo igrati napadački, preuzeti rizik, no stvari ovise i o Dinamu. Odlučuju detalji, tako je uvijek."

Koliko pratite Dinamo i koje su mu najvažnije karakteristike?

"Moj posao je pronaći slabosti kod suparnika, znamo što je Dinamo, a ja očekujem jaku utakmicu. Ponos je najveća nagrada u ovom susretu."

Zadovoljan sa stoperima

Marin Ljubičić je eksplodirao u Lasku, možete li prokomentirati njegov učinak?

"To je očekivano, on je talentiran momak s velikim potencijalom. Znali smo to. Ali u Hajduku postoji pritisak s kojim se i iskusni igrači teško nose. Mi se borimo za naslov u prvenstvu. Bude li se vratio u Hajduk, očekujem da će biti zreliji. Čestitamo mu na onom što radi, pratimo ga."

O eventualnim promjenama u momčadi rekao je:

"Imamo više od 20 igrača i na poziciji stopera petoricu s kojima sam zadovoljan. To nam je jedna od jačih linija, imam glavobolju koga izabrati. Trebate vidjeti kako treniraju, svaki od njih zavređuje mjesto u momčadi. Igrači guraju jedan drugoga, moramo kombinirati koga staviti u sastav. Pred nama je puno utakmica i sve je moguće."

Komentirao je i Kalika

Je li Hajduku potreban veznjak? Predsjednik Gorice govorio je o Anthonyju Kaliku i ponudi Hajduka.

"Nije etično govoriti o drugim igračima, ali gledamo. Mogu komentirati svoje igrače, ne tuđe, to nije u redu."

"Nismo igrali utakmice protiv Rijeke i Gorice, utakmice koje su odgođene nas očekuju i ne razmišljamo o odgodama. Kalendar je pun, a mi želimo zadržati momentum i biti u dobroj formi", dodao je.

Može li se Hajduk nametnuti Dinamu, posebice u veznom redu?

"Utakmica protiv Vitorije i put nakon nje bili su iscrpljujući. U dosadašnjim utakmicama protiv Dinama nije bilo izrazite dominacije neke momčadi, a to očekujem i sutra. U nekim trenucima ćemo dominirati, u nekima će dominirati oni. Bitno je zadržati fokus, imat ćemo plan igre, nećemo se braniti, želimo igrati, ali moramo priznati i da je Dinamo jaka momčad i u europskim okvirima. Ne idemo u Zagreb raditi fotografije za Instagram i očekujem da odigramo bolje nego što smo igrali protiv Vitorije."