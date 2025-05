Nevjerojatan preokret: PSG je bio iza Dinama, a sada pregazili Engleze i jure po trofej

PSG je izborio finale Lige prvaka pobijedivši Arsenal i u uzvratu (2:1), nakon što je slavio i u Londonu (1:0). U Münchenu 31. svibnja čeka ga Inter.

Do finala je prošao kroz pravu englesku turneju – u grupi je svladao City (4:2), a potom redom izbacio Liverpool, Aston Villu i Arsenal. No put do vrha nije bio lagan.

Nakon pet kola ligaške faze PSG je bio 25., ispod crte, čak i iza Dinama. Imao je samo jednu pobjedu, tri poraza i remi. No serijom pobjeda nad Salzburgom, Cityjem i Stuttgartom izborio je baraž, u kojem je deklasirao Brest 10:0, pa onda krenuo rušiti favorite.

