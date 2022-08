Jedan je od velikih nogometnih autoriteta čija riječ nešto znači, prava legenda Hajduka, a već godinama ne ide na Poljud. Ivan Katalinić (71) najtrofejniji je hajdukovac koji je kao golman i trener sudjelovao u osvajanju čak 22 naslova, i to osam prvenstava, deset Kupova i tri Superkupa.

Član zlatne generacije Hajduka

Kao golman zlatne generacije Bijelih sedamdesetih godina prošlog stoljeća Katalinić je osvojio četiri naslova prvaka i pet uzastopnih kupova Jugoslavije. Početkom 1980. potpisao je za Southampton gdje se zadržao tri i pol godine.

U trenerskoj karijeri Kate je do sada vodio 20 klubova. Najveće uspjehe je postigao upravo na klupi Hajduka s kojim je od 1993. do 1995. osvojio po dva prvenstva, kupa i Superkupa Hrvatske. Sezona 1994./95. s njim na klupi ostat će upamćena kao najuspješnija u povijesti kluba u novijem dobu, jer je Hajduk tada uz osvajanje dvostruke krune stigao i do četvrtfinala Lige prvaka.

Od 1996. do 2002. Katalinić je bio član stručnog stožera, pomoćnik Miroslava Ćire Blaževića na klupi hrvatske reprezentacije, koja je na Mundijalu u Francuskoj 1998. osvojila brončanu medalju.

Godinama ne ide na Poljud

Kao što smo to u uvodu istaknuli, duže vrijeme Kate ne ide na Poljud, osim u nekim prilikama kada se odaju posebne počasti pojedinim veteranima, uglavnom kad netko ode s ovog svijeta...

Tu i tamo pogleda poneki televizijski prijenos. Katalinić je ljut na način na koji se posljednjih godina vodeći ljudi Hajduka ponašaju prema veteranima, tako da nije jedini koji ne dolazi na Poljud, niti uživo gleda Hajduk, kao ni, primjerice, prema medijskim napisima i Ivica Šurjak, Dražen Mužinić, Ivan Pudar, Ivan Buljan i drugi...

"Ma nikog ne treniram niti idem na utakmice Hajduka. Već jedno šest-sedam godina vam ja ne idem na utakmice. Zašto? A slušajte, ima razloga, ali njih bi zadržao ipak za sebe. Nisam nikome ništa zamjerio, nego jedan put kad odete teško se onda vratiti. Ima puno tu stvari, svatko ima svoje. Ne idem godinama na utakmice na Poljud, ne želim se ni nervirati niti išta. Ne ide mi se jednostavno", govori nam Ivan Katalinić.

'Ja sam svoje s Hajdukom napravio i ponosim se time'

Teško nam je u takvo što povjerovati, iskreno, jer Hajduk je Katin klub i znamo da ga voli. Pa, zar i sad kad je u Splitu konačno zasjalo sunce što se tiče Hajduka, konkurentniji su Bijeli ipak u HNL-u, napadaju titulu nakon dugo godina, a u Europi igraju velike utakmice, kao što će to biti dvomeč s Villarrealom u play-offu Konferencijske lige i kao što je to bio sudar s Vitorijom?

"Ma ja sam svoje napravio pa uopće i ne razmišljam o tim stvarima, razmišljam o nekim drugim. Ja sam svoje u Hajduku napravio. Ponosan sam sa svim što sam napravio s Hajdukom. Prema tome, to je meni najvažnije. Što će netko kazati to me uopće ne zanima", objašnjava nam Katalinić.

Oprezan je Kate kad govori o prognozama Hajduka. Jedna stvar mu nije jasna...

"Teško je govoriti o tome može li Hajduk uzeti naslov. Tek je prvenstvo počelo. I prije sam rekao da je prvenstvo ne regularno. Odgađanja utakmica ne odgovara nikome. Pitanje je kako će sve bit i kako će se sve odviti do kraja. Pa, ako Hajduk sad odgodi utakmicu s Lokomotivom, imat će 3 utakmice manje. To je nedopustivo. Mislim da je tu pogriješio HNS. Na Savezu je da to i poboljša. Međutim, to su stvari koje su unesene u pravilnik i drže se toga. Ma to je sve neregularno, jedna utakmica se može dozvoliti da se odgodi, ali tri-četiri... To je neregularno i nije u redu. Zato i kažem da prvenstvo neće biti regularno. To je prvenstvo pokazalo i lani, da nije regularno. Bez obzira što smo govorili da je to najbolje prvenstvo itd, ali ova sezona će pokazati da osim Hajduka i Dinama nemamo ekipe. To se pokazalo u slučajevima Osijeka i Rijeke, koji su već ispali iz Europe."

'Koji je to mladi igrač koji je u zadnje vrijeme nešto napredovao?

Prava slika napretka hrvatskog nogometa vidi se u Europi...

"A pitam ja vas koji je to mladi igrač koji je u zadnje vrijeme nešto napredovao, koji je izašao iz omladinskog pogona? Vidite i sami da i Hajduk prodaje mlade igrače. Kupuju se stari igrači i stranci, zato vam to govorim. Hajduk osluškuje ponude za Stipu Biuka jer klub nema novaca. Samo pogledajte kakve su plaće došle u našu ligu, to je suludo."

O prolasku Hajduka u play-off, zbog čega smo i nazvali Ivan Katalinića ali evo, vidimo da nas je razgovor odveo u drugi smjer, Kate govori kako je to bio normalni slijed.

"Hajduk je puno bolja momčad i zaslužio je da ide dalje. Sad je pitanje koje su mogućnosti protiv Hajduka, iako treba vjerovati. Upitno je može li Hajduk proći i već će prva utakmica pokazati što Hajduk može napraviti", zaključio je Ivan Katalinić.